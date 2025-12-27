股市小白致富聖經？文具店老闆年收60萬靠2鐵則財富飆67倍

日本一名文具店老闆靠著投資股票致富。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資需要知識、策略、紀律與長期堅持，有時也需要一點運氣，就有機會逆轉人生。一位日本文具店老闆年收僅300萬日圓（約台幣60萬），從股市小白慢慢累積經驗，謹守「價值股投資」和「超多元化佈局」，光靠股票就累積2億日圓（約台幣4千萬）財富，是文具店年收入的66.7倍。他強調，自己的投資策略任何人都能做到，即使是新手、上班族以及時間或資金有限的人，都可試試。

《President Online》披露網路名稱為「名古屋の長期投資家」的投資策略。他自1995年12月開始投資股票，並非全職投資者，白天在小鎮經營一家小型文具店，年收入約300萬日圓，有時甚至更少。

他強調，自己光靠股票就累積了2億日圓的資產，並自稱，投資方法比其他投資人更低調簡單，不需要花很多時間買賣股票，無需頻繁查看市場，容易效仿，也非常適合那些想在工作之餘，用少量資金進行投資的人。

他分享，自己的投資策略就是「投資價值股」和「超多元化佈局」。價值型股票投資是一種長期投資，它涉及尋找那些公司本身俱有資產價值，但在市場上被低估且股價較低的股票，在股價低廉時買入這些股票，然後耐心等待股價上漲。

這種方法適合那些希望穩定增加資產的人。它是一種注重公司基本面而非股價的投資方式，也就是尋找所謂的「物美價廉」的投資機會。

另一種策略是「超多元化投資」，多元化投資是透過將資金分散投資於多檔股票來分散風險。他指出，手上持有超過200檔股票，如此分散的投資讓他不必擔心股價波動，而且因為只買那些有潛力的價值股，所以「我的資產肯定會成長」。不過，為了提高收益，精心挑選股票仍然至關重要。

他指出，當整個市場都聚焦在AI相關股票時，一些不起眼的製造企業可能根本不會引起關注。然而，如果仔細研究它們的財務報表，就會發現它們擁有穩定的利潤率和持續的銷售成長。這些公司的股票被各項指標低估，具「隱藏性的利多」，未來可能迎來爆發性增長。

