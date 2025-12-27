關稅與通膨夾擊 美企破產創2010以來最高紀錄

川普的高關稅重創依賴進口的美國企業。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕華盛頓郵報27日報導，隨著依賴進口的企業吸收數十年來最高關稅，2025年美國企業破產數激增，達金融海嘯以來最高水準。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）數據顯示，截至11月，至少有717家企業申請破產，較去年同期增加14個百分點，創2010年以來最高紀錄。

請繼續往下閱讀...

企業列出導致其財務困境的因素包括通膨、利率，以及川普政府的貿易政策，這些政策干擾供應鏈，並推升成本。

與往年不同的是，破產申請案上升主要集中在工業企業，亦即與製造、營建與運輸有關的公司。該產業受美國總統川普反覆不定的關稅政策重創，而他堅稱該政策將復興美國製造業。聯邦數據顯示，截至11月，一年來製造業流失逾7萬份工作。

至於消費性產業，「非必需」（discretionary）產品或服務，比如時尚或家居用品公司，是破產申請的第二大族群，這類企業通常包含許多零售商，它們的破產反映，受通膨困擾的消消費者優先採購的是必需品。

標普的數據包含破產法第11章與第7章的申請案件，前者也稱為重組（reorganization），亦即企業繼續運作，同時透過法院的監督程序進行債務重組，而後者則是企業倒閉，其資產被出售。經濟學家與專家表示，貿易戰對從事進口的企業帶來壓力，這些公司擔心嚇跑費者，不願大幅漲價。

專家說，儘管11月通膨年增2.7%，低於許多經濟學家預期，但許多公司仍自行吸收新增成本，以維持商品價格，這導致原本脆弱的公司難以為繼。

耶魯大學管理學院教授索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）說，「這些公司非常清楚普通美國人面臨的『可負擔危機』（affordability crisis），他們竭力抵銷關稅成本與高利率，但能做只有這麼多，那些握有定價權力的企業最終會將成本轉嫁消費者，而其他則倒閉」。

2025上半年，資產規模逾10億美元企業的「巨型破產」（mega bankruptcies）申請案激增。經濟顧問公司Cornerstone Research數據顯示，今年1至6月相關破產案有17件，為2020年新冠疫情以來最高半年紀錄，破產企業包括At Home與Forever 21。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法