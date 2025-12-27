通縮罩頂！中國11月工業利潤年減13.1％ 創1年來最大跌幅

中國11月工業企業利潤跌幅創1年來最大。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國11月工業企業利潤創一年來最大跌幅，再次印證疲軟的內需以及持續的通貨緊縮對企業獲利的衝擊。

中國國家統計局27日公佈，11月規模以上工業企業利潤年減13.1％，為連續第2個月下滑，並較10月的年減5.5％，跌幅擴大。數據也顯示，今年前11個月，工業企業利潤年增0.1％，較前10個月的年增1.9％大幅下滑，其中煤炭開採與洗選業利潤暴跌47.3％，跌勢最可觀。

請繼續往下閱讀...

疲軟的企業利潤突顯內需不振，以及日益惡化的工業通縮對企業的壓力。儘管與美國的貿易戰休兵，但隨著投資持續低迷，消費成長冷淡，以及與其他貿易夥伴的緊張加劇，中國經濟前景恐面臨更大壓力。

經濟學人智庫（EIU）資深經濟學家徐天辰表示，該利潤數據與第四季範圍更大的經濟活動放緩相符，主要是被疲軟的內需所拖累。而隨著企業縮小投資，以及北京的「反內捲」政策下，企業利潤有望改善。他補充，企業在海外更能獲利，不過「這將以其全球同業為代價」。

11月企業利潤的萎縮加劇，可能進一步衝擊投資與聘僱，儘管如此，中國決策者認為5％的成長目標似已垂手可得，因此迄今遲未推出額外刺激措施。

美國智庫榮鼎集團日前報告說，受下半年固定資產投資崩跌的衝擊，中國今年經濟成長僅2.5％至3％之間，約為官方數據暗示的增速一半。榮鼎直言，「歷史上沒有像中國這樣的經濟體，在連續十個季度面臨持續通縮的情況下，實質GDP還能保持紀錄性的5％成長」。

目前市場的預期集中在明年中國須推出進一步的政策支持，以提振內需，並擴大經濟成長。中國國家統計局工業司首席統計師于衛寧也說，國際環境不確定因素較多，工業新舊動能轉換仍面臨結構調整壓力，工業企業效益的恢復基礎還須持續鞏固。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法