飛機上最好的座位在哪裡？7個區位適配7種個人需求

〔財經頻道／綜合報導〕完美的飛行體驗能為我們的假期定下基調，確保在三萬英尺高空的旅程盡善盡美，一切都從選擇一個理想的座位開始。根據專業旅行者的建議，需要考量空間、座椅傾斜和功能隱私等個人的需求，再來決定要選哪個座位。以下是7種個人需求下，該如何選擇最佳座位的建議。

1. 如果想要安靜的飛行體驗，可以選擇飛機中間的座位。

MattressNextDay的執行長兼睡眠專家Martin Seeley在 2023 年透過電子郵件告訴《Travel + Leisure》雜誌，他認為飛機上最佳的睡眠位置是飛機中部。 「首先，你應該避開洗手間，因為那裡人們往往會聊天」，他說：「相反，你應該選擇靠近機翼同一排的座位。」不過，Seeley 也表示，如果你乘坐的是長途航班，飛機前部可能是最佳選擇，因為你的餐食會最先送到，這樣你就能更快入睡。

2. 如果你趕時間，就選擇前面的座位。

西利也表示，如果您需要趕轉機，或者只是想盡快到達目的地，您可以選擇靠前的座位，因為「您更有可能先下飛機，這也是乘務員推薦這些座位的原因」。想確保自己第一個上下飛機嗎？那就升等到商務艙吧。

3. 如果你想伸展一下身體，就坐在後面。

旅遊作家兼演講家喬納森·德利斯表示，他今年已經搭乘了大約70次航班，他總是選擇最後一排的座位。沒錯，就是這樣。 「我的理由是，我不習慣把椅背放倒，所以這個問題對我來說無關緊要；而且因為後面沒人，也就不用擔心有人會用腳蹭我」。德利斯說。此外，德利斯也表示，由於大家都爭搶前面的座位，所以越往後坐，「身邊沒有鄰座的機率就越大」。

4. 想依偎取暖的時候，就選擇窗邊。

雖然很多人喜歡靠走道的座位，因為這樣可以更舒展身體，但Points Path（一款免費的Chrome瀏覽器擴展程序，可以顯示現金價格和獎勵機票價格）的高級編輯Jennifer Yellin表示，她「個人非常喜歡靠窗的座位。我抓住一切機會在飛機上睡覺，靠著窗戶能讓我睡得更香」，她也贊同DeLise關於飛機後排座位的優點，指出後排座位非常適合與家人一起舒展​​身體，因為後排座位空著的窗窗更大，中間空著座位的機率也更高。

5. 如果你知道自己會喝很多水，那就選擇接近走道座位。

紐西蘭航空空服員安瑪莉特倫伯斯幾乎體驗過飛機上的每個座位，因此她的建議可謂是經驗之談。她指出，最佳座位其實取決於你飛行時最重視的是什麼，但靠走道的座位有很多優勢，尤其是在長途航班上。「如果你喜歡伸展雙腿、經常去洗手間，或者只是喜歡在機艙內有更大的活動自由度，那麼靠過道的座位就是理想之選」，特倫伯斯說。

6. 對於身材高大的旅客，可以考慮選擇緊急出口排的座位。

來自波蘭旅遊科技公司eSky集團的商業產品負責人雅羅斯瓦夫·格拉布恰克（Jaroslaw Grabczak）代表身材高大的旅客發言。他表示：「對於身材高大的乘客來說，緊急出口排的座位通常是首選，因為腿部空間更大；而喜歡自由走動的乘客則往往更喜歡靠過道的座位，尤其是在長途航班上。」不過，他也指出，「當然，對於腿特別長的旅客來說，商務艙在長途洲際旅行中能提供最大的舒適度和私密性。」

7. 對於害怕坐飛機的人來說，可以選擇有機翼的座位。

格拉布扎克還解釋說，對於任何容易暈機的人來說，「值得注意的是，飛機中部靠近機翼的位置受氣流顛簸的影響最小」， 因此，如果您在飛行過程中容易緊張不安或容易暈機，請盡可能選擇機翼上方中間的座位。

