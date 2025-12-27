買氣旺伴隨詐騙旺！專家示警節慶網攻升溫 消費者結帳前記住6守則

歲末假期多，正是電商與支付交易量衝上高峰的時刻，也成為網路攻擊者鎖定的時期。（AI製作示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕歲末假期接連登場，電商與支付交易量衝上高峰，但「買氣旺」往往也可能伴隨「詐騙旺」。

方位整合與自動化網路資安領導廠商Fortinet近日發布《2025 節假日網路威脅報告》，解析節假日期間的網路威脅趨勢，提醒企業與消費者：從惡意網域、帳號入侵到鎖定電商系統的精準攻擊皆有升溫跡象，攻擊者更透過「自動化攻擊工具商品化」的方式，規模化鎖定購物高峰期出手。

Fortinet 台灣區總經理吳章銘指出，節假日期間台灣企業與消費者面臨更高的安全風險，攻擊者行動更快、自動化程度更高、組織性也更強；甚至遭竊資料會在地下市場出現「節慶大促」，使傳統的節假日網攻高峰，與龐大的日誌竊取生態系、AI 攻擊工具，以及電商基礎設施常見漏洞交織在一起，風險更難以單點防堵。

面對節假日購物季的高風險情境，Fortinet 也提醒消費者可先把「安全消費」視為結帳前的固定檢查清單，以降低詐欺、帳戶盜用或支付頁面遭入侵的機率，並提出六項守則：

第一點：輸入登入或支付資訊前務必仔細確認網站 URL，避免落入仿冒網域。

第二點：優先使用具有防詐保障的信用卡或可信賴的支付服務。

第三點：為購物、電子郵件與銀行帳號啟用多因素驗證。

第四點：避免使用公共 Wi-Fi 進行購物或金融操作，必要時改用 VPN。

第五點：對未知訊息與「看似過度優惠」的促銷保持警覺，尤其是與配送、折扣相關的連結或通知。

第六點：定期檢查銀行與信用卡帳單，及早發現未經授權交易。

Fortinet強調，在攻擊工具自動化、地下市場商品化的趨勢下，節慶購物的「方便」，更需要以「多看一眼、多做一步」換取安全，才能在消費高峰期把風險降到最低。

