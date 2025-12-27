台南房市「價跌量增」 住宅價格指數微幅下降0.13％

台南房市「價跌量增」。（資料照）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南今年10月住宅價格指數為140.25，較9月微幅下降0.13％，較去年同期則小幅下降5.28％。以住宅型態而言，大廈價格指數為147.55，透天住宅價格指數為130.14，與前期相較，均呈微幅下降。各行政區交易量永康區（269棟）最多，東區與歸仁區交易量少8成，佳里區交易量增幅96.43％最顯著，仁德區交易量增幅以69.05％居次。

地政局長陳淑美表示，台南住宅市場整體而言進入「價跌量增」的調整格局，各區因重大開發計畫推進與新建案完工時程不同，房價表現漲跌互見。全國景氣指標整體維持穩定，惟後續市場發展仍受多項因素影響，整體走勢尚待持續觀察。

陳淑美指出，10月國內經濟景氣信號為35分，較上月增加1分，燈號續呈黃紅燈。領先指標持續上升，同時指標續呈微幅下滑，顯示景氣仍穩步成長。本期住宅價格指數走勢呈現趨緩整理。交易量方面，全市10月建物移轉1527棟，較9月微幅增加2.69％，整體買賣棟數與同期去年10月相較則大幅減少33.17％，顯示市場買氣仍趨審慎，整體成交量偏低。

各行政區住宅價格指數表現，多數較前期相較呈現微幅下跌，其中善化區月變動幅度相對較大，較前期微幅下跌0.45％，其次為永康區以及安南區，分別較前期微幅下降0.26％及0.21％；維持正成長的佳里區及新市區，均較前期微幅上漲0.06％。

若與去年同期比較，各行政區則皆呈下跌走勢，跌幅最高的前三名依次為善化區（9.33％）、新市區（8.99％）以及歸仁區（6.70％）。顯示多數行政區房價仍維持微幅整理格局，在信用管制政策影響下，市場資金動能相對趨弱。

觀察各行政區交易量表現，前三名分別為永康區（269棟）、安南區（220棟）以及安平區（150棟）。與去年同期相比，安南區增幅明顯，本期交易量增加86.44％，主因區內新建案陸續完工，第一次移轉登記案量增加，本期第一次移轉棟數為125棟。相比之下，東區以及歸仁區交易量皆較去年同期下跌逾8成。再觀察預售屋實價登錄申報件數，去年7月起已呈現下修量縮態勢，本期與去年同期相比，則呈現接近5成減幅，顯示整體成交量仍處整理階段，交易動能有待後續觀察。

台南10月建物買賣棟數及變動率。（南市地政局提供）

