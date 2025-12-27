2025韓國YouTube吸金王是「她」！廣告年收估850萬美元

Forbes Korea公布的「2025年名人YouTuber排行榜」由Rosé奪冠，其代言的新品彩妝，尚未正式上市，市場熱度與話題已率先發酵。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據《Forbes Korea》公布的「2025年名人YouTuber排行榜」，BLACKPINK成員Rosé憑藉與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的全球熱門單曲〈APT.〉，成為K-pop藝人中收入最高的 YouTuber，並奪下排行榜冠軍。

統計顯示，Rosé的官方YouTube頻道目前擁有約1950萬名訂閱者，累積89支影片、總觀看次數突破49億次；在〈APT.〉帶動下，預估2025年創造約116億韓元（約850萬美元）的廣告與相關收益，穩居韓國名人YouTuber吸金王。

〈APT.〉於去年10月推出後即引發全球熱潮，不僅在發行首週便突破1億次Spotify串流播放，在美國Billboard Hot 100榜單最高攀升至第3名，寫下K-pop女歌手個人單曲史上最高名次的新紀錄。

外媒報導，YouTube音樂錄影帶的爆炸性傳播，是Rosé本次登頂YouTube收入榜的關鍵因素。〈APT.〉不僅在短時間內累積數十億觀看次數，也在TikTok等社群平台形成病毒式擴散，進一步放大流量與商業轉換效益。

根據《Vogue Business》報導，截至2024年1月，Rosé與Saint Laurent、Tiffany & Co.、Rimowa、Sulwhasoo等品牌合作，累積創造高達 5.5 億美元的媒體影響力價值（EMV），使她躍升為當年全球商業影響力排名第二的名人，僅次於Kim Kardashian，同時也是首位達成此里程碑的亞洲藝人。

此外，其在美妝領域的轉化力，光是擔任YSL Beauty 2025年全球代言人期間，Rosé僅憑香氛品類即為品牌創造約1.46 億美元的媒體影響力價值（MIV），也正因這樣的帶貨效應，Rosé的每一次公開露出，往往都能提前引爆市場討論。

隨著YSL將於2026年重磅推出「奢華煙管柔霧唇膏」，Rosé於形象廣告中以俐落全黑造型亮相，搭配抹上全新粉裸唇妝#1977東方夢，畫面一曝光，社群即湧現大量詢問聲浪，這款唇膏以霧面黑色搭配立體的CASSANDRE LOGO裝飾，金條方管筆身，經典的斜角設計，能精準勾勒唇線，產品尚未正式上市，市場熱度與話題已率先發酵。

