Costco退貨的電子產品最後去哪了？外媒驚爆在這裡可以買到

〔財經頻道／綜合報導〕Costco退貨政策寬鬆，吸引不少鐵粉，特別是Costco對電子產品有90天退貨期限，不少會員好奇：這些被退貨的商品，最後都去哪了？科技網站BGR披露，未開封且包裝完好的商品通常會重新上架，已開封的商品，包括退回的電子產品，則會被送到單獨的倉庫進行評估。根據商品的狀況，這些商品將退還給製造商、出售給清倉商（liquidators）或捐贈出去。若想買退貨商品，可以透過清倉商購買，B-Stock就是其中之一。

《BGR》指出，Costco給予會員非常寬鬆的退貨政策。例如，作為Costco「100%滿意保證」的一部分，顧客有90天的時間退回電子產品，這也是為什麼Costco的退貨隊伍總是排得那麼長的原因之一。

你可能也想知道Costco是如何處理退貨商品，特別是電子產品。到底是回收、重新上架？還是直接丟進垃圾桶？答案是：視情況而定。

報導說，Costco大部分的退貨商品都會被重新出售或捐贈，而不是被浪費掉。只有易腐品和食品例外，它們無法重新出售。未開封且包裝完好的商品通常會重新上架。已開封的商品，包括退回的電子產品，則會被送到單獨的倉庫進行評估。根據商品的狀況，這些商品將退還給製造商、出售給清算公司或捐贈出去。

有人想知道可以購買Costco被退貨的電子產品嗎？報導指出，精明的消費者可能都知道亞馬遜會批量清倉甩賣庫存積壓和瑕疵品。然而Costco 並不會直接提供類似服務，但你可以透過清倉商購買 Costco 顧客退貨商品。B-Stock 就是一個很好的例子，它提供種類繁多的 Costco 批發和清倉商品，價格通常比傳統零售商更低，但商品會「現況」出售，目的就是為清理庫存。

因此，像 Costco 這樣的公司有時會與清倉商合作，處理退貨和偶爾停產的庫存積壓。這些公司隨後將這些商品轉售到線上平台和拍賣平台。總而言之，好消息是，當你在 Costco 買了一款電子產品，又因某種原因需要退貨時，這些商品不會被丟掉。

