79歲擁3000萬身家靠8招 節儉阿公勸世文曝光

一位美國專家分享父親的理財觀。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕協助夫妻共同管理財務及家庭責任的Modern Husbands公司創辦人沛奇（Brian Page），分享79歲父親擁有百萬美元（約3150萬）身家的理財觀念，包括最好的投資就是投資自己、債務會剝奪未來選擇權、力行簡約、隨手關燈、買新車會折損財富。同時正確辨識吝嗇與節儉的差異，可以避免無止盡的金錢衝突。

沛奇在《CNBC》分享從79歲的父親那裡學到8個永恆的理財觀念，他說父親生性節儉，而且真心喜歡尋找新的省錢方法，而從不試圖與人攀比，當別人爭相購買最新的汽車或電子產品時，父親對自己所擁有的一切心滿意足，這種心態使他成為百萬（美元）富翁。

請繼續往下閱讀...

沛奇分享了父親教他的8個經得起時間考驗的理財觀，這些觀念至今仍然適用。現在說明如下：

1、根據個人價值觀引導財務決策：當你的消費與你最重視的事物相符時，金錢就不再是一種犧牲，更像是一種使命。尤其對伴侶而言，共同的價值觀能讓財務決策成為清晰溝通的來源，而非衝突的根源。

2、錢可以再賺，時光無法倒轉：記住這一點，然後決定是否為了更高的薪水而接受晉升，即使這意味著與家人相處的時間減少；或者為了更豪華的汽車而延長工作時間，即使你現在的車用著還不錯。

3、最好的投資就是投資自己：個人成長帶來的回報可以持續數十年。教育、學習新技能、廣泛閱讀，甚至投資心理諮商，都能增強你的賺錢能力和心理韌性。

4、債務會剝奪未來的選擇權：每一筆借貸都會限制你未來的自由。貸款或許今天看起來還能應付，但它會在不知不覺中影響未來的選擇，從你能從事的工作到你能居住的地方。優先考慮靈活性而非融資，才能讓你安心，並在生活發生變化時能夠從容應對。

5、離開房間時請關燈：每一個小小的節儉行為都會積少成多，讓我們更意識到自己是如何利用資源的。

6、力行簡約：選擇簡約意味著選擇時間而非物質，選擇專注當下而非壓力重重。減少雜物往往帶來更少的壓力，從而騰出更多空間去做真正重要的事情。

7、新車會折損財富：如今，新車的平均售價超過 5 萬美元（約台幣157萬），加上貸款、燃油和保險等費用，每月支出可能超過 1200 美元（約台幣3.7萬）。不妨考慮將新車和二手車之間的差價用於投資，可以顯著提升長期淨值。

8、吝嗇和節儉不一樣：吝嗇意味著不惜一切代價偷工減料。節儉則是著重於物有所值。節儉的人會維護自己擁有的東西，有意識花錢，並在重要時刻慷慨。理解這種差異可以避免無止盡的金錢衝突，因為節儉能創造有意義的生活，而吝嗇則會慢慢侵蝕快樂。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法