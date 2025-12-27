太平洋袖珍天堂島國 正成為美中覬覦的肥肉

庫克群島正受到美中兩國的青睞，兩個超級大國都在尋求稀土資源。（空拍圖，路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國和中國正在爭奪南太平洋庫克群島的稀土和戰略礦產資源。華爾街日報報導，太平洋上的一個袖珍天堂成為美中礦產資源競爭的焦點。

庫克群島人口1.5萬，正受到美中兩國的青睞，兩個超級大國都在尋求稀土資源。10月，一艘美國科考船抵達這個偏遠的南太平洋島國，拍攝海底高畫質影像。幾週後，一艘中國科考船也抵達該島，進行同樣的考察。這些訪問標誌著中美兩國在世界礦產資源競爭中開闢了一個意想不到的新戰線。

美中兩國都希望開發新的稀土礦藏，稀土是製造汽車、戰鬥機和其他產品以及電池等其他戰略礦物所必需。中國目前控制著全球約90%的精煉稀土供應，這使其對美國擁有巨大的影響力。

南太平洋國家擁有豐富的近海礦產資源，而且這些資源從未被開發利用過。

雖然勘探者長期以來一直提議開採海底油氣，就像石油公司在近海鑽探一樣，但這些努力最終都以失敗告終。破壞海底的成本和環境破壞預計將非常高昂。但現在，中美競爭使海上採礦再次成為焦點。像庫克群島這樣的地方正竭盡所能地利用美中兩國之間的矛盾。

今年早些時候，這個島國與中國達成一項頗具爭議的協議：該國同意中國勘探其周邊海域的海底，以換取中國對其基礎設施和漁業的投資。儘管協議的存在已被公開，但一些細節最初並未公開，這引發了當地居民和一些地區領導人的抗議。

北京迅速安排庫克群島領導人前往中國，展示其採礦技術，同時也為庫克群島學生提供赴華學習的培訓和獎學金。

由於擔心處於劣勢，美國今年8月與該太平洋島國達成協議，勘探並資助該國潛在的海底採礦活動。美國代表提出了一些誘人的條件，包括建造機場、提供海洋研究船，甚至捐贈一輛巴士。

華府努力拉攏庫克群島，反映出川普政府在獲取對美國經濟和軍事安全至關重要的資源方面，採取了越來越不尋常的做法。此前，中國今年限制了稀土礦產的獲取，損害了美國企業的利益。

今年7月，五角大廈宣布計畫收購美國最大的稀土礦商MP Materials公司15%的股份，價值數十億美元。兩個月前，五角大廈強迫烏克蘭簽署了一項協議，允許美國取得烏克蘭礦產資源，以彌補美國對烏克蘭的軍事支持。

近海礦產資源開發已成為更重要的優先事項。今年4月，川普簽署了一項行政命令，旨在加速深海採礦的發展，並承諾開始批准企業在國際水域進行採礦活動的申請。此舉的法律效力存疑，因為深海區域受聯合國管理的條約管轄，而非由個別國家管轄。然而，一家在加拿大上市的金屬公司（Metals Company）已向美國申請在墨西哥和夏威夷之間的太平洋海域進行採礦的許可證。

