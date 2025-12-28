高齡家庭成為常態1-2》不婚不生有寄居老家 戶籍平均人口數連3季不到3人

台灣每5人就有1人是老人。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部不動產平台最新發布，全國設有戶籍宅數的每戶平均人口數已連續三季不到3人，房產業者解讀，不單是大家庭變少，連已婚育有子女的家庭戶數也跟著減少，甚至部分已出社會但未婚子女的還住在家裡，形成「兩老一中無小」的家庭組成現況。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，歐洲比台灣更早面臨少子化與家庭結構改變等問題，多數歐洲國家戶量僅約2人，預料台灣戶量將會持續下滑並往2人靠攏。每戶人口越來越少，房子越蓋越小，將是難以逆轉的趨勢，其背後因素不僅僅是高房價問題，還有複雜的家庭、婚育等觀念的轉變，很難靠單一政策來舒緩。

家庭組成隨都會化與社會趨勢一直快速改變，促使統計平均每戶人口數量也持續減少，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在即使小家庭人口組成也很精簡，加上不婚、晚婚甚至小孩成家後剩下長輩的狀況，都導致戶量變少、甚至小宅產品的興起。

全國每5人就有1人是高齡者

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，如果按內政部統計把人口按14歲以下、15至64歲、65歲以上，分為幼年、工作年齡、老年三組，可發現2000年幼年人口占比為21%、老年佔9%，但2016年開始，老年占比14%開始超車幼年占比的13%，甚至到去年呈現老年已達20%，每5位就有1位是老人。

但幼年占比只剩12%，如果看人數增長比率就更明確，幼年人口一路從470萬下滑到274萬，減少42%，但老年則從192萬增加到449萬，足足增加134%，也難怪最早步入超高齡化社會的日本，去年開始已經有尿布製造商宣布，過去10多年來，日本全國成人尿布的銷售量，持續超過嬰兒尿布的銷售量，將停止生產嬰兒用尿布。

除此之外，黃舒衛指出，台灣工作年齡總人口也從2015年開始逐年下滑，不但新生力量無法有效推進成為未來人力後盾，連夾在中間的工作年齡族群也開始萎縮。

最後，超高齡社會對於社會勞動力、家庭照顧責任、世代公平、保險體系穩定、資產分配都已經發生溫水煮青蛙的影響，這些問題最後也會全部落到住宅的議題。

