以色列外交承認索馬利蘭助台以索合作 台灣已卡位最新投資全曝光

台灣在索馬利蘭投資的檢疫區25日舉行動土典禮。（圖取自索馬利蘭台商協會臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列26日承認位於非洲的索馬利蘭（Somaliland）為「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係。這對與索國有互設代表處的台灣而言，將是重要外交推進訊號。我涉外人士認為，有助台灣、以色列、索馬利蘭共同合作契機。事實上，台灣在當地的投資正巧近日邁入重大里程碑，索國媒體披露，柏培拉市檢疫區25日舉行動土典禮，這項耗資 2000 萬美元（6.3億）的項目，這項投資台灣中天國際貿易有限公司（CENTRAL SKY INTERNATIONAL TRADING CO）主導，也是台灣在索馬利蘭的首筆重大私人投資。

總統賴清德7月接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部部長巴卡曼訪團。（資料照，總統府提供）

索馬利蘭被譽為非洲之角的「民主燈塔」。台、索兩國2020年互設代表處以來，雙方在農業、醫療、教育、基礎建設等領域合作。今年索國外長並訪台簽署「台索海巡合作協定」，將合作領域拓展至海事安全，強化彼此夥伴關係，共同實現「索馬利蘭非紅海岸線」戰略目標。

請繼續往下閱讀...

以色列則在2025年12月26日宣布承認位於非洲的索馬利蘭為「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係。以國總理納坦雅胡說，這項宣布符合亞伯拉罕協議（Abraham Accords）的精神。這項協議指的是美國總統川普在第一任期促成以色列與多個阿拉伯國家間的協議。

納坦雅胡還邀索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi），訪問以色列，並立即擴大雙邊關係，在農業、衛生、技術和經濟領域進行廣泛合作。

對此，我涉外人士指出，以色列與索馬利蘭均為台灣理念相近的民主夥伴，未來台灣將能持續在既有友好基礎上，尋求與以色列及索馬利蘭政府更多合作的契機，深化彼此的連結。

台灣在索馬利蘭投資的檢疫區25日舉行動土典禮。（圖取自索馬利蘭台商協會臉書）

事實上，台灣在索馬利蘭的投資也在以色列宣布承認索馬利蘭是主權國家的前一天（12/25）出現重大進展。

根據索國媒體《Somaliland Standard》及索馬利蘭台商協會在臉書披露的訊息顯示，台灣在索馬利蘭柏倍拉市具里程碑意義的重大投資，Berbera檢疫區於12月25日舉行盛大破土典禮，現場貴賓雲集，包括索國牲畜暨鄉村發展部部長、柏倍拉市長、Sahil州州長、駐台大使、前UCID主席、台灣駐索國大使，及台索重要商界代表共約百人。

索媒指出，這項耗資 2000 萬美元的項目由中央天際國際貿易公司主導，是台灣首次在索馬利蘭進行重大民間投資。同時，該計畫也標誌著沙烏地阿拉伯和美國投資者參與的開創性合資計畫，這在索馬利蘭乃至整個東非地區都是首例。

檢疫區投資人中天國際貿易公司總經理陳渝甄（索馬利蘭台商暨協會會長），此行特別邀請幾位重量級台商前往，分別是水源資本創辦人、索馬利蘭台商協會理事王文聖；華總國際貿易有限公司董事長何金軒；三橋資本創辦人郭旻昇及三橋資本共同創辦人蔡旻育。

陳陳渝甄致詞表示，感謝台索各界對檢疫區投資的協助，檢疫區的建造不僅將提升索國牲畜的出口，希望對索國的就業及經濟能有所助益，未來我們也期盼引進台灣相關技術，打造一座除檢疫外，具有污物處理、太陽光電、及電子標誌等等的現代化檢疫區，感謝各界貴賓前來Berbera出席典禮。

台灣駐索馬利蘭大使羅震華也在典禮上致詞表示，這項 2000 萬美元的投資項目不僅是台灣首次重大私人投資，也是台灣、沙烏地阿拉伯與美國私人投資者，在索馬利蘭及東非地區首次進行的合資企業。

羅補充說，完工後不僅將作為擴大索馬利蘭畜牧業及出口市場的檢疫廠，也將成為展示台灣先進技術與管理專業的工業園區。指出，該項目的成功預期將鼓勵台灣及國際社會進一步投資。

索馬利蘭畜牧和農村發展部長穆罕默德（Omar Shuaib Mohamed）也出席了動土儀式，他強調，該設施是台灣投資者在 Sahil 地區投資的首個現代化檢疫項目，是一項高價值資產，將使柏培拉成為牲畜貿易商和利益相關者的重要樞紐。他強調，該地區將採用先進技術，使索馬利蘭的牲畜出口符合全球檢疫和衛生標準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法