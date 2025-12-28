高齡家庭成為常態1-1 》家有高齡者戶數 10年大增115萬戶

戰後嬰兒潮也逐步進入銀髮世代。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕過往一家有老小的大家庭生活，近幾年逐漸演變成家中有老卻無小的高齡家庭場景。根據內政部不動產資訊平台最新發布，第三季全國戶籍數量逾983萬戶，其中家中有1位以上高齡者的戶數逾342萬戶、占比約34.79%，對比10年前同期、2016年第三季逾227萬戶、占比約26.61%，10年來家中有高齡者的戶數大增近115萬戶，更提高超過8個百分點。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，戰後嬰兒潮也逐步進入銀髮世代，常見不是小孩長大在外成家立業，就是可能父母需要人家照養，以及有小孩一同居住的狀況，隨人口逐漸老化，扶老比也在增加，現在40至50歲族群面對上有老、下有小的狀況，生活壓力更是不小，成為名副其實的三明治族群。

家有老比家有小更常見

進一步觀察人口三階段中的扶幼比跟扶老比的變化，2024年全國扶老比約27.76%，對比2016年的17.96%，10年增加9.8個百分點，再觀察2024年扶幼比約16.96%、對比2016年的18.17%，10年減少1.21個百分點，房產業者分析，隨著年輕人不婚不生，甚至直接住在家裡的情形越來越普遍，因此，家有1老，甚至多個老的情況會比家有1小更加常見。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，台灣社會進入高齡化、以及少子化後，家庭結構更從「多代家庭」快速演變為「單代家庭」，甚至越來越多「絕代家庭」，堪稱為國安危機。不過，因國人分戶越加普遍，即便人口數已經負成長，但預期戶籍數量仍會持續上升，突破一千萬戶應是遲早的事。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，隨著超高齡化社會來臨，過去老屋只能仰賴透過重建時重新規劃，但因為都更、危老等重建步調較慢，無法支應實際社會變遷的需求，因此，如何以改建、整建、維護等手段，解決老人的居住安全或環境障礙，將成為市場顯學，尤其導入AI或智慧建築等運用的急迫性，恐怕在未來人力短缺的現實壓力下，成為比綠建築、再生能源還重要的住宅課題。

