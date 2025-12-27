別踩雷！Costco柳橙為何容易發霉？外媒揭背後致命原因

對於 Costco 的蔬果品質，許多顧客其實也有不少怨言。Cara Cara 柳橙示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）擁有不少粉絲，賣場內不僅商品應有盡有，且方便又划算，但對於 Costco 的蔬果品質，許多顧客其實也有不少怨言，像是Costco所販售的Cara Cara 柳橙（Cara Cara oranges），在網上引發了相當激烈的批評，嚴重到消費者紛紛跑到社群平台 Reddit 上分享自身的慘痛經驗，這些經驗幾乎如出一轍：買回來短短幾天內就全數發霉，外媒指出，這與它們的運輸和儲存方式息息相關。

美媒《The Takeout》報導，Costco生鮮蔬果區乍看之下宛如天堂，賣場內設有專屬的冷藏區，成箱陳列著種類繁多、令人目不暇給的各式水果與蔬菜，儘管消費者往往能在Costco以相對實惠的價格，買到大量水果，但對於 Costco 的蔬果品質，許多顧客其實也有不少怨言。

當中，又以柳橙在Reddit上引發的批評最激烈，不少網友分享，自己在Costco 以划算價格買了一袋 10 磅重的柳橙，結果短短幾天內就全數發霉，這問題嚴重到不少Reddit網友直接建議「全面避開」Costco所販售的Cara Cara 柳橙，除非要馬上大量使用，否則這些柳橙往往在還沒吃完，就已經壞光了。

不過《The Takeout》分析，柳橙發霉的原因，並不是因為 Costco 一次賣給消費者「太多」而已，背後還有更深層的結構性問題，而且這個問題幾乎影響了 Costco 所販售的所有生鮮蔬果，關鍵就在於運輸與儲存方式。

Costco 必須向世界各地的供應商採購柳橙，消費者在賣場看到的 5 磅或 10 磅裝柳橙，依照季節與供貨情況不同，產地可能來自美國、巴西、智利、澳洲或南非。為了讓這些水果在抵達各地的 Costco 之前不至於腐壞，背後其實有一套相當複雜的作業流程。

不過跨國運輸本身就需要時間，這也意味著消費者在賣場看到的柳橙並非現摘，一旦它們從冷藏環境中被取出，放在廚房的檯面上，腐敗過程就會隨即開始。

但為何只要其中一顆柳橙開始腐壞，整袋幾乎無一倖免？報導指出，這是因為柳橙的高糖分含量，正好為黴菌提供了極為理想的生長環境，所以只要一顆柳橙被黴菌污染，就會迅速整顆發霉，並以同樣的速度蔓延到周圍其他柳橙。

此外，黴菌在室溫下的繁殖速度更快，若直接放在室溫環境的廚房檯面上，腐敗過程更容易迅速「失控」。

報導建議，要降低柳橙發霉的風險，最有效的方法是在一回到家後，就立刻把柳橙從原本的包裝容器中取出，徹底清洗並擦乾後再存放，藉此盡量去除可能殘留的黴菌。不然就是得考慮避免一次大量購買柳橙。

