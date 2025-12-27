育嬰假更彈性 以「日」請休育嬰留停115年上路

彈性育嬰假將於明年元旦起上路，受僱者可以「日」請休育嬰留停，2年期間最多30日可單日請，津貼也將依比例發給，盼讓新手爸媽在幼兒有臨時突發狀況時可運用。示意圖。（資料照）

〔中央社〕彈性育嬰假將於明年元旦起上路，受僱者可以「日」請休育嬰留停，2年期間最多30日可單日請，津貼也將依比例發給，盼讓新手爸媽在幼兒有臨時突發狀況時可運用。

依據性別平等工作法規定，只要是任職滿6個月的受僱者若育有3歲以下子女，不論是爸爸或媽媽，只要有親自撫育小孩事實且留職停薪期間未另有工作收入，都可向投保單位辦理請最長2年的育嬰留職停薪。

為了讓受雇者有更多育嬰彈性，明年元旦起，彈性育嬰假正式上路，受雇者最多2年的育嬰留職停薪中，將有30天能夠以「日」申請。

不過，受雇者必須在提前5天以書面向雇主提出申請，但若有臨時突發需求，包含子女生病（腸病毒、流行性感冒等）、停托、停課等情形時，才可以於1日前或者是當日委託他人向雇主提出申請，盼讓雇主能有人力調度彈性。

而勞工申請彈性育嬰假時，雇主不需給薪水，但勞工可以申請育嬰留職停薪津貼，若申請1日就發給1日津貼，後續將由勞動部勞工保險局依照勞工請領天數依比例發放、直接匯進勞工帳戶，最多發到6個月。

勞保局也提供範例，若一名月投保薪資為新台幣4萬2000元的受僱者申請1日育嬰留停，將發給0.03個月（1/30，計算至小數點第2位，第3位四捨五入），可請領1008元（42000元 x 80% x 0.03個月）。

除了彈性育嬰假外，明年元旦起，家庭照顧假也放寬申請規定，只要是家庭成員有照顧需求，不論是顧老或是顧小，勞工有需求都可以小時為單位來申請。

不過，家庭照顧假的薪資計算依事假規定辦理，依照現行規定，事假並無支薪，但勞工請假雇主不得拒絕，也不可以扣發其全勤獎金。

