劉泰英口述歷史惹議 陳水扁求證余姓人士：完全沒這回事！

2025/12/27 12:33

陳水扁反擊劉泰英口述影射收3億美元，稱已向徐姓人士求證，對方明確否認存放日本與索回款項等情節。（陳水扁提供）陳水扁反擊劉泰英口述影射收3億美元，稱已向徐姓人士求證，對方明確否認存放日本與索回款項等情節。（陳水扁提供）

〔記者王捷／台南報導〕針對「國民黨大掌櫃」劉泰英口述歷史影射「台灣之子」收取財團3億美元一事，前總統陳水扁今早再度回擊，表示親自向書中所指的「余姓人士」求證，對方明確回應「完全沒這回事」，並附上對話截圖。

陳水扁指出，劉泰英口述歷史指稱某金融機構經營權當年疑因3億美元運作而易手，並以「台灣之子」影射他涉入交易，甚至描述款項存放日本、登記在部下名下、最後要不回來的細節，內容純屬莫須有。

為釐清爭議，陳水扁向被點名的余姓人士直接求證，對方回應「完全沒這回事」，表示沒有這筆錢，也沒有代為存放、登記或拒絕返還等情況。

另外，昨天陳水扁的聲明提到，過去在紅火案時，特偵組曾指控他向辜仲諒勒索3億元，案件最終證明並無其事而獲判無罪，真正拿走3億元的是辜仲諒的妹婿、陳姓董事長，與他無關，

如今又被劉泰英指控收了3億美元傭金，雖然是兩件不同的金融案，但陳水扁藉此想表示自己不是第一次被誤會，這次又被劉泰英指控，因此附上與余姓人士的對話結圖，證明自己清白，間接回應外界不應將不存在的金流硬栽到他身上。

