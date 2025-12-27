台積電帶旺熊本經濟！但當地居民卻「嘆1事」

台積電在日本設廠。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）赴日設廠磁吸效應驚人，除日本科技大廠在周邊設廠外，也帶動公部門興建基礎設施，讓熊本展現日本過去經濟成長榮景，但日媒報導，居民仍擔心台積電的進駐，會對地下水造成影響。

台積電熊本1廠已開始量產，並計劃在熊本縣菊陽町興建第2座工廠，預計2027年12月投產。但《日本時報》（The Japan Times）報導，第1座工廠每天抽取多達7500公噸地下水，因晶圓與材料清洗需大量用水，若再加第2座工廠，預計每年所需水量將達到約800萬公噸，引發部分居民對地下水污染與枯竭疑慮。

根據報導，台積電日本子公司日本先進半導體製造（JASM）今年11月舉行記者會，說明其在永續製造方面作法。JASM表示，位於占地約2.2萬平方公尺的首座工廠，每日使用的最多3萬公噸水量中，約有75%為回收再利用水。

JASM表示，工廠每日高達5500公噸的廢水品質受到全天候監測，監測標準比法律法規更為嚴格，且聲明稱，如果偵測到異常情況，系統會自動停止運行，並對廢水進行重新處理。

JASM稱，透過冬季向稻田注水並讓水滲入地下等各種措施，該工廠在2024年補充約500萬公噸地下水，相當於晶片製造業務用水量的3倍。

儘管如此，部分當地居民仍對地下水可能遭到污染或枯竭表示疑慮。首座工廠使用全氟與多氟烷基物質（PFAS），這類被稱為「永久化學物」的物質，目前尚未受到全面法規管制。即便廢水經活性碳處理，仍難以完全去除。

當地公民團體1名70歲幹部Koichi Ideta指出，含PFAS的廢水流入有明海，可能影響食用當地魚貝類的民眾健康，並提及約70年前發生於熊本縣水俁市的「水俁病」（Minamata disease）作為警示。水俁病是因汞中毒引發的中樞神經系統疾病。

在菊陽町務農約60年的78歲稻農Koichi Maeda則表示，即使台積電方面稱水質安全，他仍不願飲用相關水源。他一方面肯定工廠對地方經濟的正面影響，另一方面呼籲台積電與當地政府單位就地下水前景提出「誠懇且清楚」的說明。

熊本縣政府自2023年8月起，持續在處理台積電廢水的設施排放口及河川進行水質檢測。縣府表示，雖曾出現PFAS濃度短暫上升的情況，但數值仍遠低於美國與德國訂定的飲用水標準，之後已下降並維持穩定。

JASM表示，未來將持續與主管機關及供應商合作，努力降低對人體健康與環境的影響。熊本縣知事木村敬（Takashi Kimura）則強調，豐富的地下水是熊本的重要資產，縣府將全力維護地下水的水量與水質，以化解居民疑慮。

