沒念大學也能有高收入！15大高薪工作曝光、年薪上看337萬元

求職平台Resume Genius近期整理出一系列不需要4年制大學學位、卻能提供高薪的工作，而電梯安裝與維修人員（圖）入榜。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕獲得大學學歷通常會對未來的收入有所幫助，但念大學也不是通往高薪的唯一管道，求職平台Resume Genius最近就根據美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）數據，整理出一系列不需要4年制大學學位、卻能提供高薪的工作。

《CNBC》報導，Resume Genius的職涯專家Eva Chan表示，這份報告清楚顯示：「通往高薪工作的道路並非只有一種模式。」她表示：「這些工作多少都需要一定程度的訓練，有些可能需要進修，但整體而言，即使沒有大學學位，也都相當容易達成。」她舉例，像是電力線路安裝與維修人員等藍領職業，近年來正變得愈來愈受歡迎。

請繼續往下閱讀...

Eva Chan表示：「大約在 10 到 15 年前，這類工作並不被視為高收入職業，但現在愈來愈多人意識到，藍領與技術型職業不僅薪資優渥，也具備良好的成長空間。」

此外，像是保險業務員等管理與銷售類職務，則特別適合人際溝通能力強的人。她指出：「只要你能維持穩定表現，並且擅長建立人際關係，薪資成長的速度其實可以非常快。」

Eva Chan強調，這些工作雖然不需要傳統的4年制大學學位，但仍然需要「真正的技能與實質訓練」。她建議求職者在投入前，應先深入了解職務內容，並確認可能需要的教育或訓練。

她說：「你可能需要取得相關執照、專業證照，或累積多年實務經驗，有時只需要接受一定程度的培訓。」她也補充，許多這類工作都擁有清楚的職涯升遷路徑，對於追求穩定性與長期成長的人來說，「非常具有吸引力」。

她最後表示：「這些工作或許不特別耀眼、也不常被討論，但它們確實存在，薪資水準不低，並且支撐著社會中許多關鍵系統正常運作。」

以下是 Resume Genius 報告中，15 個不需要大學學位、但薪資水準最高的職業：

電梯與手扶梯安裝與維修人員

年薪中位數：106,580 美元（約337.9萬元新台幣）

時薪中位數：51.24 美元（約1624元新台幣）

2024–2034 年預估就業成長率：5%

運輸、倉儲與配送經理

年薪中位數：102,010 美元（約323.4萬元新台幣）

時薪中位數：49.05 美元（約1555元新台幣）

預估成長率：6%

電力線路安裝與維修人員

年薪中位數：92,560 美元（約293.5萬元新台幣）

時薪中位數：44.50 美元（約1411元新台幣）

預估成長率：7%

飛機與航電設備維修技師與技術人員

年薪中位數：79,140 美元（約250.9萬元新台幣）

時薪中位數：38.05 美元（約1206元新台幣）

預估成長率：5%

偵探與刑事調查人員

年薪中位數：77,270 美元（約245萬元新台幣）

時薪中位數：37.15 美元（約1178元新台幣）

預估成長率：3%

列車駕駛員

年薪中位數：75,680 美元（約239.9萬元新台幣）

時薪中位數：36.38 美元（約1153元新台幣）

預估成長率：1%

批發與製造業銷售代表

年薪中位數：74,100 美元（約234.9萬元新台幣）

時薪中位數：35.63 美元（約1129元新台幣）

預估成長率：1%

空服員

年薪中位數：67,130 美元（約212.8萬元新台幣）

時薪中位數：32.27 美元（約1023元新台幣）

預估成長率：9%

物業、不動產與社區協會管理人員

年薪中位數：66,700 美元（約211.5萬元新台幣）

時薪中位數：32.07 美元（約1016元新台幣）

預估成長率：4%

水運從業人員

年薪中位數：66,490 美元（約210.8萬元新台幣）

時薪中位數：31.97 美元（約1013元新台幣）

預估成長率：1%

餐飲服務經理

年薪中位數：65,310 美元（約207萬元新台幣）

時薪中位數：31.40 美元（約995元新台幣）

預估成長率：6%

重型車輛與移動式設備維修技術人員

年薪中位數：62,740 美元（約198.9萬元新台幣）

時薪中位數：30.16 美元（約956元新台幣）

預估成長率：6%

運動員與職業競技選手

年薪中位數：62,360 美元（約197.7萬元新台幣）

時薪中位數：不適用

預估成長率：5%

主廚與行政主廚

年薪中位數：60,990 美元（約193.3萬元新台幣）

時薪中位數：29.32 美元（約929元新台幣）

預估成長率：7%

保險銷售代理人

年薪中位數：60,370 美元（約191.4萬元新台幣）

時薪中位數：29.02 美元（約920元新台幣）

預估成長率：4%

