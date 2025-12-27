台灣囡仔出頭天！他登全球最年輕富豪 黃仁勳財富成長這麼多

輝達執行長黃仁勳。（彭博資料照）

Surge AI創辦人Edwin Chen。（圖翻攝自Forbes）

〔財經頻道／綜合報導〕富比世雜誌（Forbes）報導，由於股市上漲、科技股蓬勃發展以及經濟權力中心轉移，2025年對全球最富有的人來說，是格外豐厚的1年，特斯拉執行長馬斯克和輝達執行長黃仁勳，仍是世界上最富有的人之一。而今年人工智慧（AI）領域湧現逾50位億萬富翁，其中許多人是創業者，包括父母來自台灣的Surge AI創辦人Edwin Chen，他更是今年富比世美國前400大富豪中最年輕入榜者。

綜合報導，到2025年，全球共3028位億萬富翁，總淨資產達16.1兆美元（約新台幣505兆元）。其中，財富成長最快的10位富豪，僅1年就增加超過7290億美元（約新台幣22兆元）的財富，超過許多國家的GDP。

請繼續往下閱讀...

對AI公司來說，今年是豐收的1年，它們接連推出新模型，並加大了投入，AI的需求，也讓許多富人變得更富有。今年AI領域湧現超過50位億萬富翁，其中許多人是創業者，例如Anthropic的7位聯合創始人，該公司在不到1年的時間內估值幾乎翻了3倍。

根據報導，Surge AI創辦人Edwin Chen，因為4年前創立的AI公司Surge大發利市，讓持有公司75%股份、長期低調的這位創辦人因此來到鎂光燈下。報導指出，Edwin Chen是新1代AI億萬富翁中最富有的其中1位，身價約180億美元（約新台幣5651億元），他的公司幫助OpenAI和Anthropic等公司改進AI模型。

同時，Edwin Chen是今年「富比世」雜誌美國前400大富豪當中最年輕的入榜者，也是今年時代雜誌的AI領域百大影響力人物。

根據報導指出，Edwin Chen的父母來自台灣，經營1家中餐館，他青少年時期曾在店裡幫忙。自小，他便對語言和數學有興趣，後進入麻省理工學院（MIT）主修數學。

Edwin Chen曾任職Google、臉書（Facebook）、Twitter（X前身），7年前離開舊金山灣區，未尋求外部募資、自行出資創辦了Surge AI。2024年，Surge AI營收超過10億美元（約新台幣313億元），目前在募資過程中，外界估計其估值已超過250億美元（約新台幣7848億元）。

其他新晉億萬富翁包括Sierra創辦人和Mercor的創辦人。根據Forbes報導，Lovable創辦人Anton Osika和Fabian Hedin目前的身價均為16億美元（約新台幣502億元）。

此外，還有一些原本就很富有的人，他們在2025年變得更富有。根據彭博億萬富翁指數追蹤的前5名財富漲幅最大者，包括馬斯克、Alphabet聯合創辦人佩奇（Larry Page）及布林（Sergey Brin）、甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）、黃仁勳。

根據彭博億萬富翁指數，黃仁勳持有輝達約3.3%的股份，身價達1580億美元（約新台幣4.9兆元），預計2025年財富成長將增加約434億美元（約新台幣1.3兆元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法