國際油價好慘！連日強漲後竟崩跌 原因揭曉

國際油價週五（26日）大跌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（26日）收盤下跌逾 2%，投資人一方面衡量全球原油供應過剩的陰影，另一方面也關注本週末烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普會談前，潛在的烏克蘭和平協議進展。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 1.61 美元，跌幅 2.76%，收在每桶 56.74 美元。

布蘭特原油期貨收跌 1.60 美元，跌幅 2.57%，收每桶 60.64 美元。

儘管最近幾個交易日因供應中斷疑慮，推動油價從 12 月 16 日接近5年來的低點反彈，但今年全年油價仍勢將創下自 2020 年以來最劇烈的年度跌幅。隨著原油產量持續攀升，市場對明年供應過剩的疑慮升溫，今年以來布蘭特原油與紐約期油分別下跌 19% 與 21%。

Aegis Hedging 分析師週五在報告中指出：「地緣政治溢價為油價提供了短期支撐，但並未實質改變市場對結構性供應過剩的基本論述。」

根據總部位於巴黎的國際能源署（IEA）12 月原油市場報告，明年全球原油供應將超出需求每日約 384 萬桶。

投資人正密切關注俄羅斯與烏克蘭和平進程的發展，以及其對未來油價可能帶來的影響，因為一旦達成和平協議，可能促使國際社會解除對俄羅斯石油產業的制裁。

澤倫斯基預計於週日在佛羅里達州與川普會面，雙方將討論結束戰爭談判中的最大障礙：領土問題；目前一套包含 20 點內容的和平框架，以及安全保障協議，已接近完成。

在宣布這場會談時，澤倫斯基表示：「在新年前，很多事情都可能拍板定案。」澤倫斯基也向《Axios》表示，若俄羅斯同意停火，他願意就已達成共識的和平框架舉行全民公投。

克里姆林宮週五表示，在莫斯科收到美方針對潛在烏克蘭和平協議的提案後，俄羅斯總統普廷的一名外交政策顧問已與美國政府官員進行溝通。

BOK Financial 交易資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）指出，對油價而言，「負面因素仍在，包括偏高的全球原油庫存水位，以及俄烏和平談判出現的些微進展。」

此外，白宮也下令美軍在至少未來兩個月內，將重點放在對委內瑞拉石油的「隔離」行動上，顯示華府目前更傾向以經濟手段，而非軍事方式，對卡拉卡斯當局施壓。

基斯勒針對美國攔截進出委內瑞拉、涉及制裁的油輪行動表示：「目前看來，對全球原油價格的影響相當有限。」

Aegis Hedging 分析師則指出，儘管與委內瑞拉相關的新聞風險持續存在，但整體市場的關注焦點，仍放在不斷擴大的全球原油供應過剩問題上。

