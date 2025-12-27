中國前三季出口順差破兆美元 謝金河：對美衰退卻在3個地方補回來

謝金河分享，中國今年前三季出口順差高達1.07兆美元，創下人類史上最大的出口順差數字，他分析中國的出口產品中，成長最快的是半導體的25.6%，且電動車，電池，太陽能產品出口成長強勁。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河分享，中國今年前三季出口順差高達1.07兆美元，創下人類史上最大的出口順差數字，他分析中國的出口產品中，成長最快的是半導體的25.6%，且電動車，電池，太陽能產品出口成長強勁，雖然在川普揮舞關稅大刀之下，中國出口到美國衰退，但卻在東協、歐洲及非洲補回來，其中出口到東協年增8.5%，出口到歐洲年增5.4%，出口到一帶一路國家年增6%。他認為1.07兆美元順差，背後顯示中國製造業的強大，並直言中國內捲全球化會是26年的世界大事！

謝金河在臉書發文指出，中國公布2025年前三季出口順差高達1.07兆美元，創下人類史上最大的出口順差數字，且比2024年全年的9921.55億美元又更上一層樓。更值得一提的是，這是在川普對等關稅下出現的驚人紀錄。很多網路頻道正在熱烈討論這個現象。

謝金河分析，2025年前11個月，中國出口3.41兆美元，年增5.4%，進口2.34兆美元，衰退0.6%，出口增長，進口衰退，是順差大幅增長的主要原因。不過值得細究的是中國出口什麼產品，造成順差大增？

謝金河表示，其中最大類別是機電產品，包括手機，PC，NB，家電產品，機器人，太陽能電池模組等，佔比60.9%。但是成長最快的是半導體的25.6%，及汽車的17.6%，中國的新三項：電動車，電池，太陽能產品出口成長強勁。

謝金河提到，另一個是在川普揮舞關稅大刀之下，今年前11個月，中國出口到美國衰退16.9%，中國出口到美國衰退的部分，卻在東協、歐洲及非洲補回來。中國出口到東協年增8.5%，金額高達6.82兆人民幣，出口到歐洲5.37兆人民幣，年增5.4%，出口到一帶一路國家21.3兆人民幣，年增6%，這些國家都成了中國生產過剩的出路，中國的內捲也捲到這些國家。

謝金河也指出，這其中感受最強烈的是歐盟，過去歐洲的安全靠美國，能源靠俄羅斯的便宜天然氣，消費靠中國，現在幾乎三隻腳全斷。德國預估今年出口到中國810億歐元，但從中國進口1680億歐元，今年對中國的貿易逆差達870億歐元。受到衝擊最大的是汽車。二戰以來，德國的汽車是德國人的驕傲，現在中國新能源車兵臨城下，德國車廠也吃不消，過去在中國呼風喚雨的大眾汽車也遭逢空前挑戰。

謝金河直言，一直以來中國提供廉價的消費產品，歐洲無憂無慮，現在驚覺產業被中國掏空，已經來不及。東協已成為中國內捲最大出口，泰國形勢嚴峻。中南美洲，非洲情勢也很險峻。

謝金河在文末總結，1.07兆美元順差，背後顯示中國製造業的強大，中國工業產品把眾多國家產業打趴，為了讓製造業找到出口，中國內捲全球化會是26年的世界大事！

