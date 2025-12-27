高雄台積宅撐不住了？ 周邊區域房價指數跌幅明顯

高雄橋頭區房價指數跌幅明顯。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕中央銀行去年第3季祭出第七波房貸信用管制已逾1年，今年11月份高雄市的房價指數比去年同期下跌3.47%，尤其近幾年因台積電楠梓設廠而房價攀高的行政區，跌幅特別明顯。

根據清華大學「安富金融工程研究中心」公布11月份的「清華安富房價指數」，全國的平均房價指數比去年同期跌了2.30%，高雄市整體房價指數則下跌3.47%，跌幅比全國平均值大，也高於台北市、新北市、桃園市，顯示央行管制實施一年以來，對中南部的房價衝擊較大，北部反而影響輕微。

在高雄市各主要房市交易行政區中，跌幅最大的是橋頭區跌了7.76%，其次則是岡山區下跌5.84%，跌幅第三是鳥松區下跌4.67%，台積電進駐的楠梓區也跌了4.31%。楠梓區、岡山區、橋頭區是近兩年高雄市「台積宅」最熱的房市交易區，如今卻是跌幅最明顯的重災區。

房仲人士分析，從台積電宣布高雄楠梓設廠以來，吸引許多投資客追逐「台積宅」，導致周邊行政區房價銳不可擋，去年央行管制措施主要鎖定投資客，被炒高的「台積宅」自然湧現賣壓，不過，台積電設廠是實質利多，政府也積極在楠梓、岡山、橋頭投入公共建設，等這些建設實現後，當地的生活機能將大幅提升，最終還是會反映在房價上。

