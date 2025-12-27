「金」夭壽！黃金又創新天價 4大貴金屬全面瘋漲改寫歷史

週五（26日）貴金屬價格全面瘋漲，圖為黃金。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會（Fed）降息預期、地緣政治緊張，助長避險需求影響，週五（26日）黃金和鉑金價格雙雙創下歷史新高，白銀首次突破77美元，鈀金則創逾3年新高。

黃金現貨價上漲1.2%，報每盎司4531.41元，盤中稍早漲至4549.71元，創歷史新高。

2月交割黃金期貨上漲1.1%，報每盎司4552.70美元。

《路透》報導，黃金、鉑金、白銀、鈀金，4種貴金屬本週週線都收紅，以鉑金週線漲幅最猛。黃金預料創1979年以來最大全年漲幅，支撐力量包括Fed寬鬆政策、央行買盤、ETF流入，以及持續的去美元化趨勢。

Zaner Metals 副總裁暨資深貴金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「對 Fed 2026 年進一步寬鬆的預期、美元走軟，以及地緣政治緊張加劇，正在讓流動性不足的市場出現波動。儘管年底前有獲利回吐的風險，但整體趨勢依然強勁。」

市場目前預期2026年會有兩次降息，首次約在年中出現，也就是美國總統川普任命的鴿派新主席接任之時。

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀漲7.5%，報每盎司77.30美元，盤中稍早觸及77.40美元。

現貨鉑金強漲9.8%，觸及每盎司2437.72美元，盤中稍早曾漲到2454.12美元的歷史高點。

現貨鈀金狂飆14%，報每盎司1927.81美元，創逾3年新高。

葛蘭特預測，白銀將在年底前挑戰80美元。對黃金來說，下1個目標則是4686.61美元，並可能在明（2026）年上半年挑戰5000美元。

