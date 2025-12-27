別再花冤枉錢！UNIQLO其實有「隱藏版免費服務」日媒整理一次看

UNIQLO其實有「隱藏版免費服務」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本服飾品牌UNIQLO（優衣庫）提供各式各樣的平價商品，從日常必需品到潮流單品應有盡有，不過很少人知道的是，UNIQLO有提供3大免費服務，日本媒體日前就整理出，分別是：皮帶打洞、舊衣回收和修改褲長。

根據日本媒體《saita》報導，日本家事達人三木千奈指出，皮帶往往會因個人體型差異，而出現尺寸「差一點點」不合的情況，遇到這種時候，UNIQLO 提供的「皮帶打洞服務」就非常實用。除部分商品外，只要在門市購買的 UNIQLO 皮帶，都可免費增加皮帶孔洞，透過追加打洞或是剪短，都可以讓皮帶更容易調整到適合自己的尺寸。

請繼續往下閱讀...

不過需要注意的是，調整皮帶長度服務，僅限 UNIQLO 購買的商品，部份皮帶款式，如編織款，或是其他品牌的皮帶商品，就無法使用此服務。

再來是「舊衣回收服務」，三木千奈指出，衣櫃深處那些已經不再穿的 UNIQLO 服飾，丟掉覺得可惜，留著又佔空間。這時候，就可以善用 UNIQLO 的 「RE.UNIQLO 回收箱」，這些回收而來的衣物可再利用，或加工再製，不僅能清理家中空間，也能同時為環保與社會貢獻一份心力。

最後則是「修改褲長」，三木千奈表示，購買褲子時，最難避免的問題之一就是「褲長不合」。UNIQLO 的褲款設計雖然好看，但對某些人來說，仍可能會覺得「稍微長了一點」，針對這個困擾，UNIQLO針對部分褲款，提供免費修改褲長服務。

此外，只要是符合修改條件的褲款，即使是購買後再拿去修改也沒問題，也不需要到原本購買或取貨的店舖，只要攜帶該件商品及購買明細，到任何一家UNIQLO實體店舖就可以修改。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法