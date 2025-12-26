自由電子報
永豐金調整版圖 京城銀出售京城租賃全數股權

2025/12/26 21:21

永豐金旗下子公司京城銀行，今（26）日召開董事會決議通過處分其子公司京城銀國際租賃100%股。（記者王孟倫攝）永豐金旗下子公司京城銀行，今（26）日召開董事會決議通過處分其子公司京城銀國際租賃100%股。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金旗下子公司京城銀行，於今（26）日召開董事會決議通過處分其子公司京城銀國際租賃股份有限公司（京城租賃）100%股，交易總金額為20 億元，預定於明（2026）年1月30日辦理股權轉讓交割事宜。

對此，京城銀行說明，透過本次處分子公司股權，有助於降低管理成本，集中經營能量於銀行核心業務，同時提升資本適足率，整體符合公司長期穩健經營目標。

永豐金指出，次交易之相對人為天籟投資股份有限公司、天剛投資股份有限公司、吉網投資股份有限公司、安網投資股份有限公司及泰網投資股份有限公司，交易價格是參考最近一期經會計師查核與最近一期自結之每股淨值，以及本公司委任評價機構出具之公允價值評價報告，交易價格符合獨立專家所定義之公允價值。

金管會於2025年6月核准，股份轉換基準日定於2025年10月1日。從金控規模與排名來看，永豐金控合併後，總資產達3.5兆元，分行總數191處，國內銀行排名躍升至前三。

