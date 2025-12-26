台灣也有甜甜價？59噸櫻桃殺進「這國」 價格跳水崩2成

智利櫻桃大量湧入中國，市場競爭激烈價格大跌。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕冬季櫻桃季來臨，智利櫻桃超過90%將出口至中國，估計約59萬噸的櫻桃湧入中國市場，創下紀錄，造成市場價格大跌，今年12月櫻桃批發價降幅15-25%，零售價也呈現走跌現象。

綜合《Fresh plaza》及中媒報導，由於中國準備在2025-2026年冬季從智利進口近59萬噸櫻桃，造成今年12月中國市場的櫻桃價格大幅下跌。根據中國生鮮平台「本來生活」的採購員透露，批發價格較去年同期大跌15%至25%，零售價格也下滑，降幅雖比批發價略小，仍比去年同期便宜。

報導說，智利預計本季櫻桃出口量將達到創紀錄的65.5萬噸，其中超過90%將出口到中國。上海輝展蔬果市場是該地區最大的進口水果批發市場，該市場報告稱，預計進入中國市場的櫻桃將突破1萬櫃，創紀錄。

價格下降歸因於供應增加、物流改善和市場競爭加劇。智利有氣候條件佳，促進產量成長，而專用船運能力將海運時間縮短至23天，與空運相比，每個貨櫃的運輸成本降低10%至20%。

此外，消費心態的轉變，也讓商家不得不調整定價策略，透過降價搶市場。中國電商平台和超市等零售商，掀起櫻桃價格戰，進一步拉低價格。

報導指出，上海超市一盒2.5公斤裝的2J級櫻桃售價為148元人民幣（以下同，約台幣661元），低於一個月前的188元（約台幣840元）；3J級櫻桃的售價為178元（約台幣795元），低於之前的228元（約台幣1019元），跌幅都達到20%以上。家庭裝櫻桃的價格也比去年便宜20至40元（約台幣89至179元）。

至於台灣是否出現降價，根據本報近日走訪傳統市場發現，每台斤大約要價300元以上，價格比今年的夏季櫻桃高。攤商表示，今年夏季是美中關稅戰，美國櫻桃因成本考量，難以進入中國市場，輸往台灣及越南等亞洲地區的數量大，價格才會比去年便宜。

