勒索集團Everest再出手！繼華碩遭駭後 百年車廠Chrysler也淪陷

勒索軟體集團Everest接連對大型企業出手，從台灣科技大廠到美國百年車廠都中招。駭客示意圖。（路透檔案照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕耶誕假期不平靜！勒索軟體集團Everest接連對大型企業出手，從台灣科技大廠到美國百年車廠都中招。12月初，華碩遭Everest點名，駭客宣稱成功竊取高達1TB的資料，並限時要求聯繫。華碩隨後發布重訊與聲明，坦承資料外洩，指出起因為供應商遭駭，僅影響手機相機部分影像處理原始碼，未波及公司內部系統與用戶隱私，並強調未支付贖金。

Everest隨即加大施壓力道，在暗網釋出7張截圖，顯示外洩資料不僅是華碩內部檔案，還疑似涵蓋高通晶片測試修補軟體、聯發科驅動程式碼，以及美商ArcSoft虹軟科技相關資料。

Everest並在暗網公開兜售整批資料，底價70萬美元，並標註「價高者得」，然而在25日耶誕節當天更新貼文，改口表示將於倒數計時結束後全面釋出所盜資料，顯示其勒索與施壓行動持續升溫、毫無停歇跡象。Everest宣稱，一旦倒數計時歸零，所竊取的檔案即會公開釋出，並刻意強調企業仍有協商空間。

幾乎同一時間，Everest再度高調宣布，已成功入侵美國汽車大廠Chrysler，竊取約1088GB內部資料，並限期5至6天支付贖金，否則將全面公開。

這家創立於1925年、現隸屬Stellantis集團的百年車廠，也未能倖免於勒索攻擊。Everest釋出的樣本資料顯示，外洩內容可能包含客戶個資（姓名、電話、住址、生日、E-mail）、超過105GB的Salesforce資料、經銷與客服紀錄、內部通訊與營運文件等。資安圈指出，這類資料一旦流入地下市場，不只影響品牌信任，更可能被用於後續詐騙、供應鏈滲透甚至間諜活動。

資安圈指出，Everest自2023年以來已在暗網洩密網站公布超過200家受害企業，橫跨科技、製造、醫療、航空與零售產業。公開點名的對象包括華碩（ASUS）、Under Armour、BMW、Collins Aerospace、Mediclinic、Crumbl Cookies等。

專家指出，這類攻擊早已不再只是「加密檔案索討贖金」，而是結合竊密、威脅公開與資訊操弄的複合式手法，一旦資料流入地下市場，可能被用於後續詐騙、供應鏈滲透，甚至國際間諜活動，對企業營運與品牌信任造成長期傷害。

為何駭客偏好在節日出手？CISA與FBI多次警示，威脅行動者往往刻意選在假期或週末、IT人力與監控較薄弱的時段發動攻擊，先長時間潛伏、橫向移動，待資料蒐集完成再一次引爆勒索。從華碩到Chrysler的連環事件，也再次印證大型企業在系統龐大、供應鏈複雜的情況下，同樣承受巨大壓力。

隨著節日成為駭客頻繁出手的熱門時段，資安業者竣盟科技總經理鄭加海建議，製造業與科技企業應至少落實四大防護措施，包括：

1.全天候監控（24/7）：確保網路、端點及關鍵系統即時偵測異常，隨時掌握風險。

2.備份與復原演練：備份資料必須可用，復原流程要經常演練，確保突發事件能迅速回復營運。

3.多層防禦與應變機制：零信任架構、入侵偵測系統與明確通報流程缺一不可，提升防護深度。

4.欺騙誘捕（Deception）：透過誘餌系統、假資料與偽環境，提前偵測並干擾駭客行動，保護真實資產與系統安全。

鄭加海強調，資安戰爭沒有假期，Everest 的連續攻擊清楚傳達一個訊息：資安不是一次性的專案，而是一場全年無休的防禦戰；一旦在節日鬆懈，即使是全球知名的大型企業，也可能成為駭客下手的目標。

Everest 25日耶誕節當天更新貼文，改口表示將於倒數計時結束後，釋出全部竊得的華碩資料。（圖／翻攝暗網）

Chrysler遭駭客Everest勒索，1TB資料恐外洩 。（圖／翻攝暗網）

