台達電攜三大本土機電夥伴 正式簽署2026年經銷合約

羅昇總經理李長堅（左起）、台達機電事業群總經理劉佳容、友士董事長加藤純子、中和碁電執行長沈睿誠簽署2026年經銷合約。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）因應2026年事業佈局，攜手羅昇（8374）、友士與中和碁電等三大機電夥伴正式簽署經銷合約，進一步鞏固關係並深化合作，看好在全球供應鏈在地化的趨勢之下，機電事業將持續聚焦整合式的人工智慧（AI）解決方案，透過虛實技術助力客戶在分散製造的情境下實現集中管理。

台達電機電事業群恰逢成立30週年，總經理劉佳容指出，從1990年代草創初期至今，該事業群版圖已經擴及全球，持續成長茁壯，面對2026年，各項挑戰因素仍然存在，包括地緣政治引發的關稅波動、ESG趨勢之下的淨零碳排，以及專業技術人才短缺。台達電將深化鎖定電子組裝、半導體等行業應用，並回應淨零、AI 運算與虛實整合方向，推動智能解決方案，精準布局核心行業與關鍵客群。

針對人工智慧應用的重要性，台達電機電事業群副總蔡清雄、巫泉興聯袂指出，受惠於AI技術加速解決方案生命週期，同時顯著降低產品開發門檻，有助於集團在機電領域發揮軟硬整合實力，向市場做出更具附加價值的貢獻。後續將由軟體串連設備與新興技術，成為打造智慧產線、推動關鍵解決方案的重要樞紐。

台達電智能製造系統整合新事業發展部陳霈宇處長也提到，集團長久耕耘電子組裝、綠色方案，未來將以技術能量結合成功經驗，協助經銷夥伴提供整合型解決方案，從軟硬整合、專案執行、售後維護到生態圈建立，透過為方案與服務加值，助力合作夥伴共創雙贏。更有信心從產品與方案推廣、及時技術支援、教育訓練等面向，強化給予合作夥伴的支援與協作作為堅實基礎，掌握潛在商機。

