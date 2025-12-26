搭飛機「付費選位」真的值得？專家揭3種情況會後悔 選前排也入列

專家揭3大付費選位雷區。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕過去，航空公司提供的選座服務是包含在機票價格中的免費項目，現在，由於利潤微薄的航空公司都在尋求新的方式增加收入，「付費選座」已成為一種普遍做法。不過，「付費」選座位值得嗎？專家分析在某些情況下，付費選座可以顯著提升您的旅行體驗；而在其他情況下，卻是一筆不必要的開支。

美國理財作家席薩（John Csiszar）在理財網站《GOBankingRates》撰文，他指出雖然沒人喜歡為原本免費的服務付費，但付費選座並非總是浪費錢。政策因航空公司而異，一般來說，選擇座位是一項付費附加服務。

選定航班後，乘客通常可以看到座位分佈圖，並了解各座位的收費標準，通常，中間座位仍然免費，而靠窗、靠走道或前排座位則需要額外付費，出口附近或腿部空間較大的座位，通常價格最高。

以下3種情況值得付費選座：

1.長途國際航班：短途航班即使坐中間座也能忍受，若飛行時間達8、12或16小時，狹窄座位可能會極不舒適。選擇靠窗座位可稍微增加舒適度，至少可以靠著窗或牆休息；靠走道座位則因旁邊沒人，活動空間更大，也方便隨時起身。

2.班機客滿：熱門航線經常爆滿，如果在訂票時付費選座，通常能確保好座位。若等到24小時前再選座，免費座位多半是中間座，且可能靠近廁所或飛機後方，尤其在旅遊旺季更常見。

3.與親友同行：航空公司並不保證免費讓親友坐在一起，除非購買特定票種或付費選位。對於夫妻或家庭旅客，付費選座是最簡單的方式，避免分開就座，帶孩子出門時，也可能不得不支付額外費用以確保全家坐在一起。

以下3種情況可能不值得付費選座：

1.僅靠前排的「優選座位」：許多航空公司標示某些經濟艙座位為「優選」，但實際上並未增加腿部空間或舒適度。優點可能僅是下飛機時可以稍微早些離開，但除非有緊湊的轉機需求，否則多付費坐前排通常不划算。

2.靠近廁所的出口排座位：這類座位腿部空間大，但同時有更多人流、噪音，有時甚至伴隨氣味。額外空間也常被其他乘客用來活動或等待廁所，若追求舒適與安靜，這類座位未必值得付費。

3.需付費的中間座位：有些航空公司即便中間座位沒有任何優勢，也會收費。若非為了和同伴坐在一起，一般不建議為中間座位付費，多數情況下，等到登機時仍可免費獲得相同座位。

