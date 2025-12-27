香港中國化1》川普2.0掀離港潮 台股投資首見「雙減」

在1997年，中國對香港承諾的「五十年不變」，如今看來只是個空頭支票；香港已經「中國化」。（美聯社檔案照）

〔記者高嘉和／台北報導〕香港過去一向是台商西進「跳板」，也是主要資金調度中心之一，但隨著香港的「中國化」，美國近幾年加速「劃清界線」，台商也加快移轉投資布局；根據台股最新季報，川普2.0登場後，台股上市公司赴港投資原始金額與投資帳面價值首度出現「雙減」趨勢。

川普1.0時期就發布行政命令，終止美國法律給予香港的特殊待遇，港出口美產品必須標註為「中國製造」，且適用相同關稅稅率；拜登政府延續政策，近二年來，美國國會與政府更推動《香港經濟貿易辦事處（HKETO）認證法》，不再承認香港「獨立主權地位」，且限制對其戰略性投資。

川普1.0到拜登時期，台股上市公司不僅海外投資趨勢轉變、資金停泊地點也改變。美中首波貿易戰開打前的2017年底，赴港投資原始金額數倍於新加坡、美國，2020年赴美與新加坡投資加速、赴港開始煞車，2024年底赴美原始投資金額逾1.4兆、已超過香港的1.06兆元，赴新加坡期末投資餘額達2.3兆、首度超過香港的2.26兆元。

今年川普2.0登場，僅三季的變化加速。上市公司累積赴港原始投資金額從去年底的1兆566億元，減至今年第三季底的1兆388億元，期末投資帳面價值也從2兆2667元減至2兆1945億元，雖然減幅不大，但卻是有統計以來的首度「雙減」。

對比同期間上市公司赴新加坡累積原始投資金額從8635億元增至8815億元，期末投資帳面價值從2.3兆元增至2.4兆元，顯示星國已加速取代香港成為台商海外投資新調度中心。

