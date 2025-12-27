香港中國化3》港股IPO全球第一？9成是中企吸金

中企大舉赴港股IPO，港股已經A股化。（資料照）

〔記者高嘉和/綜合報導〕香港交易所日前敲鑼打鼓宣布，2025年共有106家公司新股掛牌（IPO、首次公開發行），融資總額達2746億港元、約357億美元，位居全球第一；但從掛牌家數與融資規模來看，逾九成是中國企業「貢獻」；港股過去曾是亞洲、甚至全球重要的籌資中心，如今已「A股化」、淪為中企「吸金池」。

今年港股新股IPO估達357億美元，可望超越美國紐約交易所、那斯達克與中國上海證券交易所，躍居全球主要交易所IPO冠軍。但根據港交所統計，今年中企占港股IPO總數9成以上、融資金額占逾92％，其中A+H兩地上市的20家中企，就占了融資規模近7成；指標中企包括寧德時代籌資約353億港元、紫金黃金國際約245億港元、三一重工約133億港元及海天味業約100億港元。

港股從幾年前IPO可說是冷冷清清，2025年卻火爆倍增，主因是中國證監會積極推動「行業龍頭」赴（返）港上市，且簡化備案手續。但也引發市場疑慮港股已經「A股化」，因隨著中企IPO增加，且南下資金（來自中國的投資者）比例上升，港股交易邏輯越來越接近A股，將導致重視「基本面」與「估值模型」的國際長線資金流出。

另港股原本的優勢在於能吸引東南亞、中東及歐美企業上市，若池子內都是中企，國際投資者會認為投資港股就等於投資中國，市場風險將過度集中，一旦中國加強特定行業監管（如過去幾年的互聯網、教育或房地產調控），或中國經濟下滑、人民幣貶值或房地產債務惡化等，港股將出現「一損俱損」慘況。

