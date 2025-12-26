台達電斬獲國內訂單 智能壓接機出貨

台達電持續精進旗下事業能量，現已取得國內北部電動車充電解決方案供應商訂單。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續精進旗下事業能量，現已取得國內北部電動車充電解決方案供應商訂單，出貨手動智能壓接機，以改善對方IGBT（絕緣閘雙極電晶體）製程，改變原先仰賴人工經驗進行對位與壓接力調整、可能導致端子或PCB孔損傷的情況。

台達電表示，此次客戶的製程痛點也包括不同產品在元件高度、針腳長度上差異大，每次換線都需反覆調整與驗證參數，生產效率與良率皆受到限制，且缺乏完整製程數據記錄，也提高後續異常追溯的難度。在客戶導入台達電旗下手動智能壓接機，透過智能對位、自動配方管理與即時曲線監控等功能，得以改善製程。

台達電觀察，客戶之所以高度重視IGBT 製程的穩定與可靠度，主要是隨著全球提升能源效率與電動車普及速度加快，車電系統正邁向高功率、高電壓與輕量化設計，其中，IGBT作為電動車逆變器、電源系統和充電樁電源轉換器的核心元件，體積必須更小，又能兼具高功率密度與良好散熱能力。

台達電提到，原本仰賴人工經驗的製程條件，經過數位化與標準化之後，設備可事先設定移載位置與加工順序，並依據元件規格自動匹配適用配方，降低換線時反覆試壓與調校的需求；同時，於壓接過程中即時監控下壓力、速度與斜率變化，異常發生時即刻停機處置，避免缺陷流入後段製程。

台達電指出，藉由完整記錄壓接關鍵參數，設備每秒可儲存大量製程數據，協助客戶建立可追溯的生產履歷，不僅有助於製程優化與品質管理，也可與既有製造執行系統（MES）整合，強化整體產線監控能力。

台達電認為，隨著電動車與高功率電力電子應用持續成長，旗下手動智能壓接機技術在高單價、高可靠度元件製程中的重要性，可望進一步獲得提升，相關設備亦可延伸應用至高密度背板等製程需求，協助客戶因應少量多樣、頻繁換線的生產挑戰。

