勞動部長洪申翰盤點明年5大挑戰 工作計畫未包含勞保年改

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今日召開記者會，完整揭露明（115）年元旦將實施的新制，涵蓋勞工薪資、家庭照顧、提升勞權、降低職災，及解決缺工5大面向，勞動部長洪申翰指出，今年完成將於明年推出的眾多新制，目的都是為了解決重大勞動環境的挑戰，勞動部盤點出明年勞動環境與勞動政策的5大挑戰，不過，各界關注的勞保年金改革問題，明年仍將持續爭取不低於往年的撥補金額，但沒有明確的改革規劃。

首先，勞動部將提出提升中高齡及高齡就業的「新3年計畫」，洪申翰說，國內持續面臨「缺工與少子化」的問題，勞動部已推動彈性育嬰留職停薪、家庭照顧假以小時為單位申請，希望讓職場更友善、對於勞工兼顧工作及家庭照顧所需要的彈性更為強化，也推出跨國勞動力的精進政策。接下來，勞動部將檢討《中高齡者及高齡者就業促進法》過去幾年的成效，也要提出新的3年計畫，以因應台灣面對人口結構的改變。

勞動部面臨的第二大挑戰，就是在薪資的提升，及整體社會資源的分配。洪申翰說，目前台灣整體的經濟環境很不錯，GDP屢創新高，但整體資源分配不均，尤其是薪資的提升。除了部分科技業或金融業勞工，薪資爬升很快，多數勞工也需要提升薪資，勞動部除了持續調漲最低工資，在跨國勞動力的政策中，也加入加薪本勞為前提的制度設計。洪申翰強調，接下來在《就業服務法》的修法上，希望透過推動薪資透明化的方式，能夠有效化解對勞工較為不利的低薪就業狀況。

第三項挑戰則是職場安全與風險管理，勞動部今年大修《職安法》，目的就是鎖定職場霸凌的問題，透過相對應的法制規範，希望更完整的防治職場霸凌。同時，勞動部今年也提出了職安減災計畫，希望能夠大幅降低職災，尤其是重大職災對勞工或勞工家庭的衝擊。除了針對營造業的部分，後續將針對其他的製造業，包括部分較缺乏資源的中小企業，盡速規劃減災政策。

第四大挑戰則是因應國際貿易接軌與勞動標準，特別是過去幾個月各界關注的強迫勞動、公平招募等議題，由於國際標準與要求逐漸提高，台灣在國際供應鏈中扮演重要角色，勞動法規如何接軌國際，將是明年的重大挑戰，目前勞動部已與經濟部研商，訂定強迫勞動指引，預計115年初公布。

第五項挑戰則是來自一些新科技帶來勞動關係上的變化。例如外送產業就是透過演算法的技術來指揮外送員，因應這類新科技、新技術所帶來的勞動環境裡面帶來的影響，除了勞動部提出勞動部版的外送專法，後續針對AI對勞動環境帶來的影響也不容輕忽。

對於外界關注勞保年金改革的議題，洪申翰表示，將持續爭取不低於往年的撥補，目前也透過基金的投資提升基金水位，至於若涉及更大程度的制度改革、給付調整，特別是調降給付，會更為小心，洪申翰強調，目前並沒有研議制度改革，甚至調降給付的規劃。

