還能上車嗎？分析師：2026金價將一路漲至5000美元

〔編譯魏國金／台北報導〕在地緣政治緊張、各國央行搶購之下，黃金2025年屢創新高紀錄，不過分析師認為，黃金漲勢遠未結束，一些分析師預期，明年金價有望一路攀升至每英兩（每盎司）5000美元。

南華早報報導，在今年聖誕夜之際，現貨黃金史上首度飆破每英兩4500美元至4510美元，較去年年底的2624美元上漲了72%。香港黃金交易所行政總裁馮煒能指出，該貴金屬寫下最大年度漲幅新紀錄，遠高於2024年的年漲26%，並超越1979年的70%漲幅紀錄。

他預期，2026年金價將持續走高，可能站上每英兩5000美元關卡。他說，「2025金價的漲勢是由降息預期、地緣政治緊張，以及美國總統川普推出的關稅政策所驅動；散戶投資人與各國央行希望分散美元資產投資風險，而黃金成為避險的替代選項」。

他補充，所有這些支撐金價的因素沒有跡象顯示不久將消失，因此2026年金價將進一步上漲。

高盛將2026年底的金價預期上調至每英兩4900美元，分析師托馬斯（Lina Thomas）指出，各國央行強勁的結構性需求以及美國聯準會（Fed）的寬鬆政策是金價走高的主因。

摩根士丹利預測，2026年年中，金價將上漲至每英兩4500美元，而摩根大通與美國銀行則預期，2026年底金價將飆破5000美元。

馮煒能說，央行購買仍是金價上漲的主要動力，他表示，「傳統上，各國央行主要投資美國國債與其他美元資產，但在降息趨勢與地緣政治緊張下，他們希望降低美元持有部位，黃金自然成為一種選擇」。

SPI資產管理公司管理合夥人殷尼斯（Stephen Innes）說，「對投資人而言，問題不在金價是否過高，而是金價扮演的角色」。

他表示，「如果黃金被視為是短期交易標的，那麼時機至關重要，耐心也不可少，但如果黃金被視為是因應政策錯誤、貨幣貶值或系統性衝擊的一種保險，那麼相較於目的，價格就變得次要」。他補充，「你買保險不是因為它便宜，而是因為沒有它的代價會悄悄上升，直至為時已晚」。

