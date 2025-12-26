美國連41季居國銀海外曝險首位 中國被盧森堡超車跌至第三

美國連41季居國銀海外曝險首位，國銀對中國的曝險排名則滑落至第三名，與美國的曝險差距接近1500億美元，再度刷新紀錄。示意圖。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布第三季國家風險統計，以直接曝險來看，美國已連續41季居我國銀行海外曝險首位，曝險金額達1988.96億美元，不僅持續擴大，亦再創歷史新高；相較之下，國銀對中國的曝險排名則由第二名滑落至第三名，與美國的曝險差距接近1500億美元，再度刷新紀錄。

根據央行統計，截至2025年9月底，本國銀行依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為6708億美元，較上季增加3.48%，主要成長動能來自對非銀行私人部門債權的增加。

就曝險前10大國家（地區）觀察，依序為美國、盧森堡、中國大陸、澳洲、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計曝險金額4960億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的73.95%。

金檢處副處長謝人俊指出，第三季國銀對美曝險金額達1988.96億美元，單季增加40.26億美元，其中約14億美元來自國銀自有資產增加，包括投資國外證券化商品及授信等，另有約26億美元來自信託資產，如基金部位成長。

至於對中國的曝險，第三季雖增加10.65億美元，來到495.61億美元，但因盧森堡曝險金額成長更快，導致中國由第二名退居第三名。謝人俊表示，自2023年6月國銀對美、中曝險差距首度突破1000億美元以來，已連續10季維持在千億美元以上，本季差距更擴大至1493億美元，續創新高。

他進一步說明，國銀對中曝險成長有限，主要反映市場對中國經濟前景仍持觀望態度，加上金管會對國銀在中國曝險的限制，使曝險金額長期維持在約400億至500億美元間。

值得注意的是，盧森堡為全球基金主要註冊地，第三季國銀在盧森堡的信託資產增加約25億美元，推升整體曝險金額突破500億美元，達507.67億美元，同樣改寫歷史新高。

日本則穩居國銀海外曝險第五大國，第三季曝險金額大幅增加39.12億美元，季增幅10.5%，為前十大國家之冠。謝人俊表示，從季底資料來看，主要是國銀於第三季吸收較多美元資金，並轉換為日圓後存放於日本央行，作為未來交割用途。是否代表國銀看好日本央行升息或日圓升值，謝人俊表示，相關操作涉及各家銀行自身評估，不便評論，但這類資金調度安排，屬於銀行實務上相當普遍的作法。

美國連41季居國銀海外曝險首位。（記者陳梅英攝）

