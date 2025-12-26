杏輝聚焦超高齡社會剛性需求奏效 回購率高、獲利提升

杏輝及杏國今舉行法說會，杏輝表示近年聚焦超高齡社會的剛性需求，帶動營運成長。圖左起為杏國總經理王惠弘、杏輝總經理白友烺、財務長陳至孝。（圖:杏輝提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕杏輝藥品（1734）與旗下杏國新藥（4192）今（26）日舉行聯合法說會。杏輝總經理白友烺表示，公司近年調整產品策略，聚焦超高齡社會帶來的「剛性需求」，帶動營運展現佳績，今年前三季獲利年增18%。

白友烺指出，工研院預估，台灣銀髮產業產值今年可突破3.6兆元，故近年公司積極調整產品策略，聚焦具備高回購率與品牌黏著度的產品，特別是銀髮族常用之延緩衰老、抗疲勞、代謝、關節、腸胃、調節免疫與緩解過敏等相關產品，銷售表現明顯優於整體平均。

請繼續往下閱讀...

包括「蓉憶記」（管花肉蓯蓉提取物）」、「活芯」（QH）、「敏益苓」（茯苓三萜菁萃物）等腦力與活動力保健產品，因具備科學實證，消費者回購率高，已成為長青型的產品。

杏輝表示，公司2025年已於藥品、保健食品及醫美保養品三大領域推出16項新品，已達到年初所規劃的進展，2026年亦將規劃推出20項新品，透過持續補齊產品線與通路深化，強化市場競爭力與成長動能。

杏國總經理王惠弘表示，公司新藥研發持續以EndoTAG平台技術為核心，持續優化產品設計，並推動國際業務拓展，目前營運目標為擴大營收，並聚焦於保健產品及保養品的開發，持續穩健發展。除了原有的蓉易明外，今年也推出了全素的茯氣肽順與杏肽好眠等六項功能性食品，預計明年將有產品陸續上市，希冀透過癌症藥物與保健產品的雙軌策略，加速擴大營收成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法