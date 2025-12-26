西勝耕耘AMR、BBU領域 轉型拼明年開花結果

西勝今日舉辦線上法說會。圖為董事長黃宗偉。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕鋰電池模組廠西勝（3625）財務長李宗嶽今日指出，目前西勝持續淡出3C/IT電池領域，今年第三季營收比重以下降到20%，而電動載具營收比重則已逾60%、儲能系統營收則將近20%，看好未來AMR（自主移動機器人）、AI伺服器需求，有望帶動西勝營運持續轉佳。

西勝今年前三季營運仍虧損，前三季每股稅後虧損為0.14元。西勝今日指出，目前仍處於轉型期，佈局電動載具與儲能系統商機，電動載具聚焦AMR與電動自行車（E-Bike）需求，第四季已小量出貨美系客戶，BBU（電池備援電力模組）則仍與客戶共同開發中。

李宗嶽表示，西勝看好AMR產品在未來5年的成長性，第四季已經量產、小量出貨美系客人的AI倉儲機器人產品，未來有望應用在大型物流智慧倉儲，且隨著電商產業擴張，倉儲、運輸需求會持續成長，利於西勝，也計畫拓展無人機領域；至於BBU產品受惠AI伺服器需求快速成長，未來也有望成為西勝重要成長動能。

