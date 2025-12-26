運價指數連3漲 四大主要航線齊漲

運價指數連3漲，四大主要航線全漲。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數連3漲，最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上漲103.4點至1656.32點，週漲幅6.65%，四大航線全數上漲，而遠東到地中海航線漲幅10.94%最高。

市場人士指出， 整體市場成本面目前維持相對穩定。依船公司最新釋放之訊息，自明年 1 月 1 日起仍存在上調通用運費上漲（GRI） 的空間，不過，後續仍需觀察GRI 是否由「市場指引」轉為「實際落地執行」。

根據最新SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1690美元，較前一期上漲157美元，週漲幅10.24%；遠東到地中海運價每TEU達3143美元，較前一期上漲310美元，週漲幅10.94%；遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）2188美元，較前一期上漲196美元，週漲幅9.83%；遠東到美東運價每FEU 3033美元，較前一期上漲187美元，週漲幅6.57%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲6美元，為548美元，週漲幅1.1%。

