展現保險科技力 安聯人壽獲「最佳數位轉型」及「數位轉型獎」

〔記者王孟倫／台北報導〕安聯人壽今天表示，10月首次參獎即榮獲由國際雜誌《The Digital Banker》與《The Global Insurer》共同舉辦的「全球保險創新獎‒台灣最佳數位轉型計畫」，2025年底再獲IT Matters Awards「數位轉型獎」肯定，由行政院長卓榮泰頒發，安聯人壽營運長暨數位策略創新部資深副總陳俊宏代表受獎，展現其領航業界數位創新影響力。

「全球保險創新獎」（GIIA）旨在表揚全球金融機構，在創新及數位轉型方面的傑出作為，以營運管理、數位創新、產品創新、行銷及顧客體驗與員工福祉等，不同面向的創新實踐分別評比。

其中，安聯人壽指出，以數位創新展現強勁的韌性與成長動能，在數位創新面向（Digital Innovation Awards）獲得「台灣最佳數位轉型計畫」（Best Digital Transformation Program - Taiwan）。

另一方面，安聯人壽近期更從眾多企業中脫穎而出，以「數位領先（Digital by Default）」企業數位轉型計畫榮獲「IT Matters數位轉型獎」。

為推動產業升級與數位創新，數位發展部每年指導舉辦「IT Matters Awards」，安聯人壽聚焦數位創新、科技賦能、人才培育三大面向，推動企業全方位數位轉型計畫，並在銷售、營運及客服方面展現卓越執行成果，更推廣企業數位文化轉型，從人才科技賦能到辦公模式變革，積極培養金融科技新人才，因此，能脫穎而出、成為今年獲此殊榮的企業代表之一。

安聯人壽營運長暨數位策略創新部資深副總陳俊宏表示，早在2015年便啟動數位轉型，從銷售端、管理端到客服端，涵蓋了內部營運流程的優化，到重塑外部顧客體驗，更導入AI創新科技，打造更精準的客戶服務，希望用『數位』做到差異化，提供更快速且貼近需求的服務。

陳俊宏指出，在數位人才培育方面，我們加入AI和大數據的線上教學課程，賦予同仁以數據驅動的決策能力，重整傳統辦公環境，提供業務同仁整合線上及線下開放式數位智能工作環境，吸引數位人才。

