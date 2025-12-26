台灣人還看電視嗎？最新數據揭露：近6成民眾新聞來源已換位

根據TWNIC調查數據顯示，台灣民眾獲得新聞來源逐漸邁向以數位平台為核心的階段。（AI製作圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）公布2025年度《台灣網路報告》調查結果顯示，台灣民眾獲取新聞資訊的管道正持續出現結構性變化。

本次調查結果顯示，就獲得新聞的「個別管道」而言，與去年相同，傳統新聞媒體中的電視仍是民眾獲得新聞的最主要管道，占比為32.02%，居各類來源之首。不過，電視新聞的影響力已明顯下滑，較2024年的39.57%減少超過7個百分點，顯示其主導地位正在鬆動。

排名第二至第五名則全數由數位平台包辦，依序為社群媒體（21.11%）、YouTube（14.67%）、搜尋引擎或新聞入口網站（13.72%），以及即時通訊軟體（9.75%）。值得注意的是，雖然這四類數位管道與去年排名相同，但彼此的排序與占比已有顯著變化。

值得注意的是，名次躍升的「社群網站」占比提高了6.28個百分點、YouTube則提高了5個百分點，顯示影音與社群平台在新聞接觸中的重要性持續攀升；相對地，搜尋引擎或新聞入口網站的占比則下滑 2.29個百分點，排名出現後退。

至於新聞媒體網站或APP以5.08%位居第六，名次與去年持平，但使用比例下降3.06個百分點；紙本報紙或雜誌仍居末位，占比僅1.17%，較去年再減少0.6個百分點。

本調查依據「新聞來源是否自行產製新聞內容」以及「使用的終端設備是否為數位科技」兩項條件，將新聞來源區分為三大類：其一為「傳統新聞媒體」（本身產製新聞內容，並透過電視、廣播等大眾媒體傳播）；其二為「新聞媒體網站或APP」（本身產製新聞內容，但透過數位科技終端呈現）；其三則為「數位平台」（本身不產製新聞內容，主要作為資訊傳播或轉介的數位科技管道）。

整體來看，以搜尋引擎或新聞入口網站、社群媒體、即時通訊軟體及YouTube等數位平台作為主要新聞來源的比例已達59.25%，穩居第一，且較去年成長整整10個百分點。其中，社群媒體與YouTube的成長最為明顯，反映民眾透過社群互動與影音內容接觸新聞的趨勢日益加深。

其次，以電視、紙本報紙或雜誌、廣播等傳統新聞媒體作為主要新聞來源的比例為33.24%，雖仍位居第二，但占比較去年大幅下滑9.31個百分點，這樣的變化幅度，幾乎可視為原本依賴傳統媒體的族群，正快速轉向數位平台。

