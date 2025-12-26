台灣是晶片霸主也可硬起來？港媒曝以色列擁1優勢成外交武器

港媒指出，以色列將國防工業優勢轉化為強大的外交政策工具，從根本上改變其在全球談判桌上的影響力。圖為以色列「鐵穹」防空系統發射攔截飛彈。（取自以色列國防部）

〔財經頻道／綜合報導〕港媒26日指出，以色列正利用國際社會對久經實戰考驗的防空系統日益增長的需求，大賺一筆，分析人士稱，價值數十億美元的武器銷售將大大擴大該國在中東以外的影響力，這些國家將無法承受孤立以色列的後果。以色列藉此優勢，成功將其國防能力轉化為強大的外交政策工具，從根本上改變其在全球談判桌上的影響力。

《南華早報》26日報導，以色列向歐洲、亞洲和非洲出口武器，幫助總理納坦雅胡的政府克服了因加薩戰爭而遭受的外交孤立，讓以色列得以成為關鍵長期安全夥伴。

專業戰略情報平台Hardpoint創辦人尼科洛夫（Boyko Nikolov）說，出口防空系統是最高層級的策略合作，這不僅僅是一筆商業交易，而是一份為期30年的忠誠契約。像德國或芬蘭這樣的國家如果購買了以色列的防空系統，就會透過軟體、情報共享和持續的技術支援與以色列牢牢綁定。

尼科洛夫表示，這將使以色列從一個地區強國轉變為歐洲安全的關鍵支柱，賦予以色列巨大的外交影響力，因為「孤立或制裁掌握著保護你領空關鍵的國家」是不可能的事。他說，以色列藉此優勢，成功地將其國防能力轉化為其最強大的外交政策工具，成為西方的主要提供者和擔保人，從根本上「改變其在全球談判桌上的影響力」。

報導說，德國是以色列防空系統的最大買家。本月初，德國開始部署以色列航空航太工業公司（IAI）提供的「箭三」（Arrow 3）防空系統，該合約價值36億美元（約台幣1134億），首套系統部署在柏林附近的空軍基地。12月18日，兩國又簽署了一份價值31億美元（約台幣977億）的協議，採購更多「箭三」系統。這兩項協議加起來，是迄今為止以色列最大的軍事出口訂單。

為了表明以色列在歐洲客戶中的地位日益提升，羅馬尼亞在 7 月與以國拉斐爾（Rafael Advanced Systems）簽署了一份價值超過 20 億美元（約台幣630億）的契約，採購 6 套 Spyder 防空系統。

以色列航空工業公司 （IAI） 執行長博萊維 （Boaz Levy） 最近在接受以媒採訪時表示，希臘即將敲定一項價值 30 億美元（約台幣945億）的方案，用於採購拉斐爾公司的 Spyder 和中遠程「大衛彈弓」（David's Sling）系統，以及 IAI 的 Barak MX 綜合防空和飛彈防禦系統，以取代其現有的俄羅斯製造的系統。

除歐洲以外，以色列國防工業於11月20日與泰國達成價值1.08億美元（約台幣34億）的協議，採購Barak MX防空系統以保護其空軍基地。肯亞是以色列不斷成長的非洲客戶群之一，該國近期已接收了數套Spyder防空系統。

以色列「大衛彈弓」（David’s Sling）防禦系統正在進行實彈試射。（圖：以色列國防部）

據以色列國防部7月公布的數據，2024年防空系統及相關飛彈和火箭，幾乎佔其武器出口的一半，歐洲佔銷售總額的54%。

專業戰略情報平台Hardpoint創辦人尼科洛夫強調，歐洲國家之所以偏愛以色列的防空系統，是因為這些武器在中東和其他地區的戰鬥中取得戰績，從對抗自殺式無人機到高超音速彈道飛彈，無所不能。

他直指，西方主要國防承包商經常陷入漫長的研發週期和政治官僚主義的泥潭，但以色列的「箭三」和「大衛彈弓」等系統卻在持續不斷的、高強度的飛彈威脅下運作。他直言，「當你的安全受到威脅，衝突迫在眉睫時，你會選擇已經贏得空戰的人，而不是擁有最精彩的PPT的人。」

他補充說，以色列能夠快速交付並深度整合各種技術，這是其西方國防競爭對手目前無法匹敵的。

倫敦國王學院國防研究副教授克里格（Andreas Krieg ）表示，防空採購會造成長期依賴，需要持續取得備件、軟體更新、訓練和升級。克里格稱，鑑於各國政府都將防範飛彈和無人機列為優先事項，以色列可以把自己塑造成不可或缺的安全提供者。

報導提及，以國總理納坦雅胡週三宣布計劃投資1100億美元（約台幣3.46兆），以擴大以色列的國防工業，並強調「我們的目標是為以色列國建立一個獨立的軍火工業，並減少對任何一方的依賴。」

台灣擁有厚實的半導體實力，正在利用技術優勢，轉化為外交籌碼。示意圖。（路透）

台灣則擁有強大的半導體實力，正在利用晶片外交將技術優勢，轉化為外交籌碼，南非就是典型例子。

南非迎合中國打壓台灣，無視與我1997年簽署的協議，片面矮化、迫遷我駐處。9月底政府曾一度傳出可能對南非實施半導體出口管制消息，這也是台灣首度祭出晶片制裁措施。

消息曝光後，南非外交部隨即在9月就主動正式來函向我方提出協商請求。外交部長林佳龍10月16日曾於立法院說明，南非已經提出新版本協議，雙方正展開交涉，我方目前暫緩實施晶片制裁。

根據最新進展，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良12月23日說明，南非外交部已於今年9月主動來函提出於11月協商的請求，但我方考量G20峰會時間，提議延至明年1月協商。南非外交部目前仍在考慮中，外交部會持續與南非政府交涉，期待明年可以在對等尊嚴前提下進行雙邊協商。

