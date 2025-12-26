2026年記憶體、伺服器雙噴！外媒點名「這5家台廠」是大贏家

外媒報導，部分台廠11月營收表現亮眼，暗示明年市況續強。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒Seeking Alpha報導，在多家台灣科技供應商公佈11月的營收報告後，投行Wedbush Securities發現，伺服器和記憶體相關領域市況依舊非凡，顯示產業動能續強。

Wedbush分析師Matt Bryson在給客戶的報告中表示，「11月伺服器零組件總銷售額，較傳統季節性水準高出約7%，主要由奇鋐、信驊帶動，其銷售表現超出預期。我們認為，這反映了標準伺服器與AI伺服器的強勁支出需求。這些正面結果與我們本月初在亞洲的觀察一致，顯示AI伺服器在當前與未來的需求仍強勁，同時信驊的優異表現也顯示標準伺服器需求依然穩健。」

信驊在伺服器領域與輝達（NVIDIA）及超微（AMD）合作。

記憶體市場在11月同樣表現強勁。Bryson指出，這是近期趨勢的延續，他參考了台灣的創見、群聯與南亞科銷售情況所發現。

Bryson解釋，「我們認為自3月開始的記憶體價格上漲，不僅延續到第三季，且在第四季更為明顯。雖然我們認為南亞科受益於DDR4產品迅速停產造成的短缺，但目前需求增長已更為廣泛，主要源自雲端服務提供商在8月和9月的意外需求上升，導致DRAM與NAND均出現缺貨。」

他預測，這股強勁趨勢將延續至2026年，因為CSP（雲端服務供應商）已大幅上調明年的需求預期。

