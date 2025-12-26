自由電子報
快去加油！下週油價估漲0.3到0.4元

2025/12/26 14:31

下週油價估漲0.3元到0.4元。（記者林菁樺攝）下週油價估漲0.3元到0.4元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕下週油價要漲啦!受到國際油價上漲影響，國內油價也跟進調漲，預估下週國內汽油調漲約0.3到0.4元、柴油調漲0.3到0.4元。

國際油價因美國對委內瑞拉原油出口進行查緝而上漲。根據中油累算至12月25日之7D3B週均價為62.23美元，較上週（60.45美元）上漲1.78美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.504元，較上週（31.485元）貶值0.019元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.4元，柴油調漲0.4元。中油啟動平穩措施後，預估下周國內汽油調漲約0.3到0.4元、柴油調漲0.3到0.4元。

若按照預估，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7或26.8元、95無鉛汽油每公升28.2或28.3元、98無鉛汽油每公升30.2或30.3元、超級柴油每公升25.1或25.2元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

