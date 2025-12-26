自由電子報
記憶體缺貨搶出火氣！ 外媒爆「他」搶輸慘遭Google解雇

2025/12/26 14:43

記憶體價格狂飆，供貨緊張。（彭博）記憶體價格狂飆，供貨緊張。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體價格狂飆供貨短缺，爆發搶貨大戰，包括微軟、Google和Meta在內的科技巨頭不得不將採購主管派駐南韓，與三星和SK海力士談判供貨契約，但談判過程並不順利。韓媒披露，微軟高層日前訪問 SK 海力士總部時，因對方坦言難以滿足供貨條件，傳出微軟高層氣到離場。Google一名採購高管，則因未能提前簽署長期供貨協議（LTA），造成公司面臨 HBM（高頻寬記憶體）供應不足風險，慘遭解雇。

科技媒體《Wccftech》報導，記憶體產品（尤其是 HBM 和 LPDDR）的持續短缺，迫使Google、微軟、Meta 和其他超大規模資料中心營運商，不得不向三星、SK 海力士和美光等主要記憶體解決方案提供商卑躬屈膝，漫長的採購談判仍在繼續。

報導引述韓媒訊息稱，微軟高層日前訪問 SK 海力士總部時，對方坦言無法滿足其供貨條件，傳出微軟高層當場憤而離場。

報導說，三星和SK海力士的HBM產能已經滿載運轉，微軟、Google和Meta等AI超大規模資料中心營運商，現在正在下達不設上限的記憶體相關訂單，接受任何價格的任何HBM數量。

報導稱，即便供應緊張所引發的諸多市場傳聞，與Google內部的怒火相比顯得微不足道。傳出Google 已解雇一名負責相關採購的高階主管，原因是他未能提前簽署長期供貨協議，使得公司面臨 HBM 供應不足風險。

據悉，Google 自家 AI 加速器 TPU 高度依賴 HBM，其中約6成來自三星供應；在 SK 海力士與美光回覆無法滿足新增訂單後，Google 高層認定相關採購決策缺乏遠見，於是拍板調整人事。

