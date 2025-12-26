別踩雷！Costco這款堅果「不值得買」，網評：難吃、化學味重。（擷取自The Takeout）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）散裝堅果種類繁多，這些堅果通常物美價廉，但也有例外的，美媒針對8種Costco堅果進行實測，結果Setton Farms Tajín 乾烤辣椒青檸開心果被評為最糟糕，不值得買，更有會員在社群平台上留言，不好吃、吃久會感覺化學味很重等惡評。

《The Takeout》報導，堅果用途廣泛，既可作為健康零食，也可作為烹飪食材，買1盒他們標誌性的透明塑膠桶裝山核桃或開心果，就能讓你吃上好一陣子。但並非所有 Costco 的堅果性價比都高。

《The Takeout》針對8種Costco堅果進行實測排名後，結果Setton Farms Tajín 乾烤辣椒青檸開心果讓人失望不已，廣告宣傳其採用加州種植的開心果，並添加了鹹香濃鬱的調味料，但令人遺憾的是，它並沒有達到預期的效果，開心果的濃鬱風味完全沒有展現出來，各種香料的味道都被辣椒粉的味道蓋過了，其他味道幾乎嚐不出來。

另，網路評論者對此款開心果整體評價是味道太淡，被列為最糟糕的堅果，不值得買。

此外， Reddit上也有用戶評價這款開心果 “不好吃”和“不值得購買”，還有用戶抱怨說，雖然標明是純天然的調味劑，但“吃久了會感覺化學味很重”，這不僅聽起來令人不高興，還會掩蓋開心果本身的天然風味。

至於，此次實測中，被列為最佳堅果則是來自內布拉斯加州小型烘焙零食公司Pear's Snacks的Winter Cheer混合堅果，這款混合堅果帶有甜美的肉桂香料，包含腰果、杏仁和山核桃，它們絕對值得購買。

