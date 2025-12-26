假期後交易冷清！新台幣量縮升3.5分 暫收31.445元

外資尚未歸隊！新台幣量縮升3.5分，暫收31.445元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台北股匯延續耶誕假期前的升勢，台股早盤大漲逾百點，新台幣兌美元匯率緩步走升，盤中最高觸及31.43元、逾1週新高，中午暫時收在31.445元、升值3.5分，台北外匯經紀公司成交量僅3.49億美元。

週四耶誕假期，台灣與歐美股股匯市休市，即使週五恢復交易，不少外資放假尚未歸隊，加上央行防外資炒匯，修正外匯注意事項，重申保管行責任並要求結匯行須輔導客戶確認結匯申報性質與實際交易一致，今日匯市交易相對清淡。

請繼續往下閱讀...

新台幣在假期前升破31.5元關卡後，今早以31.47元開盤，升值1分，隨股市續漲、出口商年末拋匯需求湧入，新台幣匯價持續走揚，分析師認為，2025年剩下幾個交易日，若無特殊重大事件發生，新台幣匯價收31字頭應該無疑慮。

主要亞幣在假期後反彈力道多有放緩，其中，人民幣離岸價早盤從6.996兑1美元，回落至7以下。日圓則再度貶回156兑1美元價位；韓元則是逆勢衝高。

第四季以來韓元受到外資熱錢流出影響，匯價直直落，23日在盤中最低觸及1484.52兑1美元、逼近2009年金融海嘯低點，韓國政府出手，韓元於24日展開強勢回升走勢，今早再度衝高至1428，為近2個月高點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法