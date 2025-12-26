劉泰英爆「台灣之子」涉3億美元佣金 陳水扁斥：莫名其妙

邱彰執筆「國民黨大掌櫃」劉泰英口述歷史指「台灣之子」涉3億美元傭金促某金融機構的經營權易手，對此陳水扁直言，商業私下交易跟他有什麼關係？莫名其妙。（資料照）

〔記者王捷／台南報導〕「國民黨大掌櫃」劉泰英將出版的口述歷史爆料，他指某金融機構的經營權當年疑因3億美元運作而易手，書中並以曾接掌政權的「台灣之子」，影射前總統陳水扁涉入；對此，陳水扁駁斥說，私下的商業交易與他無關，根本是莫名其妙。

劉泰英在前總統李登輝時期出任國民黨投資事業管理委員會主任委員，掌理黨營投資與資金調度等，有「國民黨大掌櫃」稱號，與國民黨產的國營投資、黨產有重要關聯。

請繼續往下閱讀...

由旅美律師邱彰執筆的「劉泰英口述歷史」，劉泰英在書中回憶「台灣之子」接掌政權後曾向他要求某金融機構經營權遭拒，隨後他被「抓毛病」入獄，遭低價轉賣給某集團，該財團為取得經營權，拿出3億美元作為佣金，並以「台灣之子」影射陳水扁介入交易並拿走傭金。

陳水扁回應說，私下的商業交易與他無關，莫名其妙。

相關新聞：

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法