嘉市開發「信義區」完成土地登記 公告土地現值平均調幅19.97％

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市原空軍建國二村、陸軍復興新村眷村搬遷，由市府主導以市地重劃方式辦理土地開發，今年8月完成道路系統、排水系統、污水管道等工程，開發總面積約8.8公頃，規劃打造為嘉義東區新興商業區「信義區」。嘉義市2026年公告土地現值及公告地價，經嘉義市地價及標準地價評議委員會評議通過，「建國二村復興新村市地重劃區」土地現值平均調幅19.97%最高，每坪達30到45萬元。

市府地政處表示，本月初完成土地登記，其中大地主為國防部分配土地面積約1萬2100坪、國有財產署分配土地面積約1058坪、私有地約408坪，市府分配7筆總面積約1965坪抵費地，預計明年初公告標售，用來清償重劃支出。

地政處表示，公告地價為2年調整1次，綜合考量嘉義市整體不動產市場發展趨勢、財政稅收，及兼顧民眾稅負公平性、合理性及負擔能力等因素評定。全市共2086個地價區段，有1718個地價區段上漲，368個地價區段持平；「地王」仍由金豐成銀樓區段蟬聯，該區段位於中山路兩側，東起國華街西至忠義街，因鄰近文化路中央噴水圓環、位於交通要道上，區位佳，每坪約106萬元。

地政處說，重大公共建設開闢及整體開發區，如「湖子內區段徵收區」因公共設施完善，居住環境品質提升，建商持續推案，買賣交易熱絡，公告土地現值平均調整3.75％；「建國二村復興新村市地重劃區」因工程完工，預計規劃為新興商業區，提供大面積商業用地，因應未來開發趨勢，公告土地現值平均調幅19.97％，每坪約30至45萬元不等。

