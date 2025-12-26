創歷史新高！日本內閣通過122兆日圓預算案

日本首相高市早苗。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本政府週五（26日）召開內閣會議，批准了2026年度預算案，在社會安全、國防相關支出增加，以及利率上升的情況下，總預算達122.3兆日圓（約新台幣24.8兆元），首度突破120兆日圓（約新台幣24.3兆元）大關，連續第2年創下歷史新高。

綜合外媒報導，高市政府提出的年度預算為122.3兆日圓（約新台幣24.8兆元），相較今年的預算多出7.1兆日圓（約新台幣14.4兆元），創新高。

由於人口老化和物價上漲導致醫療費用上調，社會安全支出將增加至39.5兆日圓（約新台幣8兆元），國防支出預計增至8.9兆日圓（約新台幣1.8兆元）。由於利率上升，用於償還政府債券和債券利息的支出增加3.5兆日圓（約新台幣7115.5億元），達到31.2兆日圓（約新台幣6.3兆元），創歷史新高。

隨著預算不斷擴大，市場擔心高市政府大規模的支出政策會加劇日本的公共債務。根據國際貨幣基金（IMF）數據，日本的債務在GDP的佔比是主要經濟體當中最高，預計今年將達232.7％。

高市政府主張擴大支出以刺激經濟成長，高市早苗上週在記者會上表示，日本現在需要的不是透過過度緊縮的財政政策削弱國家實力，而是透過積極的財政政策來增強國家實力。高市週二也強調他對財政健康的承諾，並拒絕任何「不負責任的債券發行或減稅」。

根據預算案，日本政府將發行總額29.5兆日圓（約新台幣5.9兆元）的新債券，與本會計年度初始預算相比，增加了9369億日圓（約新台幣1904.7億元），在財政收入的佔比從24.9％降至24.2％。

由於企業業績強勁，以及薪資上漲帶動，稅收收入預計將增加5.9兆日圓（約新台幣1.1兆元），達到創紀錄的83.7兆日圓（約新台幣17兆元），這將有助於為增加的支出提供資金，但並不能完全抵消不斷飆升的償債成本，以及更高的社會福利和國防支出。

這是高市政府上任後首次編預算，預計將在明年1月提交給國會，目標是在2026年4月新會計年度開始前盡早通過。

