年薪200萬竟喝不起超商咖啡！他揭心酸真相

年薪200萬52歲松井俊彥，由於每月只有2萬日圓（約新台幣4000元）零用錢，然而午餐、交通費等全要自理，因此，到超商買杯咖啡對他而言也是1種奢侈。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕年收入1000萬日圓 （約新台幣200萬）在１家大型製造業擔任經理的52歲松井俊彥（化名），平時薪水全交給妻子管理，每月只有2萬日圓（約新台幣4000元）零用錢，然而午餐、交通費等全要自理，因此，到超商買杯咖啡對他而言也是1種奢侈，雖然曾向妻子提議多給一些錢，然妻子竟回“我是你的提款機嗎？ 讓他不禁思考，『我究竟是誰？』，並意識到，把事情交給別人而不去溝通，最終會導致自己成為「沒有發言權的人」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，松井和50歲的妻子兩人都工作， 「我們已經還清了房貸，經濟上並不拮据。然而，我的零用錢每月只有2萬日圓，包括午餐。」他用這筆錢支付交通、午餐以及偶爾的聚會，他說，即使下班後到便利商店買杯咖啡，對他來說也是1種奢侈。

松井說，自從結婚以來，松井就把家裡的財務管理全權交給了妻子，她做兼職，非常節儉，精打細算地分配他們的教育和生活開支。 「我信任她，覺得最好還是交給她，但不知不覺中，她成了我唯一的經濟來源。」

「我不想責怪妻子，考慮到女兒的教育費用，存錢是理所當然的。但當我思考這是否算得上『平等關係』時，事情就變得複雜了。」松井說，他曾經向妻子要過一些零用錢，然而，他的妻子以這樣一句話結束了談話：“你打算用這筆錢做什麼？”以及“你現在的生活過得不艱難吧？”“我是你的提款機嗎？

專家指出，許多男性表示，他們的全部收入都被分配到家庭預算中，他們沒有自主支配權。這種結構不僅關乎家庭資金的分配，還會影響家庭成員之間的影響力以及心理關係。

松井最近反思道：「我應該更早地與家人平等地討論金錢問題。」他意識到，把事情交給別人而不去溝通，最終會導致自己成為「沒有發言權的人」。無論年收入或家庭角色如何，在家庭內部就「花錢」的規則和態度達成一致，都與婚姻的健康息息相關。比起零用錢的金額本身，更重要的是理解「為什麼是這個數額」以及「在這個數額內，你該做什麼」。就這些問題達成解釋和共識，或許是防止婚姻淪為「提款機」的關鍵。

